Observatorii internaționali: Alegeri corecte, dar deciziile CEC subminează încrederea în alegeri

00:10

După numărărea tuturor voturilor de la alegerile parlamentare anticipate de duminică, Comisia Electorală Centrală a confirmat luni că formațiunea câștigătoare, PAS, va avea majoritate legislativă, anume 63 de mandate din 101 locuri. Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor va avea 32 de mandate (dintre care 22 PSRM și 10 PCRM), iar Partidul „Șor”, a treia formațiune care a trecut pragul electoral, va avea 6 mandate. Fostul deputat Vadim Pistrinciuc, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, sugerează că următoarea guvernare PAS ar trebui să livreze rezultate în cel mult 6 luni de la preluarea puterii. Europa Liberă: Să încercăm să analizăm, totuși, cine și cum va guverna Republica Moldova în următorii 4 ani. Rezultatele arată că victoria covârșitoare îi aparține partidului pro-prezidențial, Partidul Acțiune și Solidaritate. Au fost previzibile aceste rezultate, dle Pistrinciuc, ca în parlament să acceadă doar 3 actori politici?Vadim Pistrinciuc: „Și da, și nu. Cu anumite detalii, toate sondajele care au fost făcute în perioada electorală, că au fost vreo 10, dacă nu mă înșel, toate aceste sondaje dădeau favoriți: PAS-ul, pe locul doi era neapărat Blocul socialiștilor și comuniștilor și pe locurile 3 și 4 – Renato Usatîi și Ilan Șor. Deci, vedem că în mare parte s-au îndeplinit aceste predicții sociologice. Sigur că a fost un specific în ceea ce privește rata de participare pe anumite zone care votează tradițional cu unele partide, în special cu Partidul Socialiștilor, acolo au primit un vot de blam prin neparticipare la alegeri, o surpriză a fost neintrarea lui Renato Usatîi, o surpriză pentru mine poate cumva am vrut să ajungă în parlament și Platforma DA, dar nu a ajuns, o echipă foarte bună de deputați și foarte activă, dar în linii generale asta a fost...” Europa Liberă: Dar de ce nu a ajuns să acumuleze suficiente procente ca să acceadă în parlament Platforma Demnitate și Adevăr?Vadim Pistrinciuc: „Știți cum sunt vremuri de război și vremuri de pace? Ei sunt bravo, într-adevăr, cei de la PAS, o părticică sau chiar o parte importantă din victoria lor le-o datorează și celor de la Platforma DA, fiindcă în vreme grea, în perioada statului capturat, cum se spune la noi, în timpul guvernării lui Plahotniuc, Platforma DA și-a asumat răspunderea să organizeze acele proteste, să fie vârf de lance, dar în vreme de pace trebuie să schimbi un pic dialogul sau să continui să fii consecvent, să găsești pe cineva care să facă... Probabil că adaptarea asta de la baricade la constructiv, undeva, ceva nu le-a fost clar, dar și cum să gestionezi anumite pierderi în alegerile prezidențiale etc. Îmi vine greu să spun care anume factor a fost de vină, trebuie să-și facă ei lecțiile. Cert este faptul că au o echipă foarte bună, sunt oameni foarte harnici, onești și ar trebui să facă o analiză, să vadă ce trebuie de făcut și să meargă înainte.”Europa Liberă: Printre perdanți este Renato Usatîi și nu doar că s-a aventurat să constituie acel bloc, „Renato Usatîi”, căci și dacă rămânea doar partid, oricum nu avea șanse să ajungă în parlament, pentru că nu a ajuns la 5%. Care, unde au fost greșelile pe care le-ar fi comis?Vadim Pistrinciuc: „Toți fac greșeli. Eu ce am văzut mai emblematic, într-un fel, au fost două elemente. Unul e că a pierdut suportul masiv pe care îl avea în municipiul Bălți și să nu uităm că în municipiul Bălți avem...”Europa Liberă: E doar pe locul 3 în municipiul Bălți.Vadim Pistrinciuc: „Exact. Deci, municipiul Bălți îți oferă și un număr mare de alegători, este al doilea municipiu după numărul de alegători. A pierdut acolo, ceea ce înseamnă că bălțenii probabil că nu l-au prea legat de anumite schimbări care se produc sau care trebuiau să se producă în localitate, cumva tranzitul, pentru că el a călătorit foarte mult, a fost/nu a fost în țară, a revenit, n-a prea fost acolo. Deci, asta e prima greșeală, fiindcă el cumva a uitat că baza lui cea mai puternică de alegători era acolo. Asta condiționa, într-un fel, și alegătorii din alte regiuni, alte centre raionale, orașe din nordul țării. Al doilea element a fost consecvența. El a făcut foarte multe declarații care se contraziceau, nu era clar dacă oamenii vor să audă asemenea chestii, a lipsit un timp, de la alegerile prezidențiale până la alegerile parlamentare a fost cam puțin vizibil. Declarațiile de genul să fie ministru de interne... Da, el e o persoană cu o notorietate foarte mare, dar înainte nu avea toate aceste informații.”Eu cred că tot timpul trebuie să te uiți la originiEuropa Liberă: El, oricum, obținea informații din multe surse, arăta aparent că el stăpânește foarte bine situația din anumite entități ale statului, dar se pare că cetățeanului nu neapărat i-a fost pe plac această acumulare de informații și, mai ales, dacă informații veneau nu doar din surse credibile, dar și cum le obținea.Vadim Pistrinciuc: „Eu cred că tot timpul trebuie să te uiți la origini. El a pornit, de fapt, deși a început să facă campanie destul de agresiv încă prin 2014 sau să facă politică, într-un fel, dar votul consolidat l-a primit la Bălți. Deci, acesta a fost elementul culminant sau baza carierei sale politice, cumva s-a desprins de Bălți, dacă a primit blamul acolo, locul 3, vă dați seama că deja era clar că asta este tendința pe întreaga țară.” Europa Liberă: În altă ordine de idei, și Partidul „Șor” nu a acumulat cele mai multe voturi la Orhei, dar în parlament a ajuns?Vadim Pistrinciuc: „Da, a ajuns. Și aici sunt câteva explicații. În ceea ce ține de Orhei, toți au fost martorii unei foarte bine reflectate campanii a deputatului Dumitru Alaiba în Orhei, care a reușit să facă turul la tot Orheiul, eu am primit telefoane de la rude și prieteni care l-au văzut prin ogradă sau comunicând cu oamenii. El a fost destul de intens, curat, nu a făcut nimic, așa, efort acolo. A doua explicație: în Orhei există deja și o dezamăgire în, să-i spunem așa, guvernarea Partidului „Șor” în oraș. Din câte înțeleg, foarte multe proiecte dintre cele mai populiste nu se mai realizează cu același avânt, cumva o fi fiind o problemă financiară, salariile care se dădeau adițional la unii muncitori nu se mai dau, sunt datorii. Deci, cumva oamenii s-au mai răcit, s-au dezamăgit un pic în ceea ce privește votul pentru Partidul „Șor”.În general, orheienii sunt votanți foarte pragmatici, ei cât a fost posibil au luat ce au vrut ei, ce le-a plăcut, proiecte de infrastructură în Orhei, dar când au simțit acest model de politică, când spui că ești partidul acțiunii și plătești pentru foarte multe proiecte din buzunarul propriu sau din anumite afaceri (eu nu știu de unde le plătește, asta autoritățile trebuie să verifice), asta nu este durabil, pentru că nu poți la infinit să le plătești la toți salarii, să le dai pomeni și să faci reparații din nu știu ce bani. Trebuie să fie o durabilitate, ele nu sunt durabile și în alte țări acest lucru se întâmplă. A doua parte – de ce a trecut în parlament? La asta nu m-am referit. Aici chestiunea trebuie legată de scăderea socialiștilor. În foarte multe regiuni tradiționale pentru ei, socialiștii au scăzut și oamenii au văzut în Partidul „Șor” o alternativă în acele regiuni pentru Partidul Socialiștilor. În tradiționalele zone care votează cu stânga am văzut un absenteism destul de masiv, ca rezultat al dezamăgirii în politica dusă se partidul lui Igor Dodon în ultimii doi ani de zile și, evident, trebuiau să caute altceva, alte partide nu au reușit încă (pe stânga, am în vedere) să capteze atenția și încrederea electoratului. Acesta era un partid care se promova destul de bine prin televiziunile pe care le au, ei au și niște resurse mass-media și atunci au găsit în ei o alternativă Partidului Socialiștilor. Asta și explică pierderea lor la Orhei, dar trecerea în parlament.” Europa Liberă: Și totuși, prezența la vot a fost una destul de modestă. De ce nu s-au grăbit cetățenii să participe la acest scrutin parlamentar anticipat?Vadim Pistrinciuc: „Nu sunt de acord că prezența a fost modestă...”Europa Liberă: Nici 50 la sută din cei înscriși pe listele de vot nu au ieșit la urne.Vadim Pistrinciuc: „Nu sunt de acord. Depinde cu ce comparăm. Dacă comparăm cu turul doi al alegerilor prezidențiale, nu cred că este o comparație reușită, întrucât participarea din turul doi la alegerile prezidențiale este nereplicabilă, nu poți s-o repeți.”Europa Liberă: Dar comparativ cu alegerile parlamentare din 2019?Vadim Pistrinciuc: „Nici cu acelea nu putem să le comparăm. Foarte bine, acelea au fost altfel de alegeri, după alte condiții, cu implicare masiva de resursă administrativă – masivă! – practic, primarii erau chemați cu pixul în mână și la fiecare i se indica câți oameni trebuie să ajungă la alegeri, cu o implicare enormă de resurse, de bani etc. Dacă e să le comparăm mai judicios, ar fi să le comparăm cu participarea din turul întâi al alegerilor prezidențiale.”Diaspora votează masiv, dar imaginați-vă că nu toți pot să voteze​Europa Liberă: Bine, dar totuși o jumătate din populația cu drept de vot nu a participat la alegeri?Vadim Pistrinciuc: „Noi, în general, trebuie să ne clarificăm câți oameni au drept de vot la noi – asta este unu. Doi – sunt mai multe lucruri. Dacă le comparăm cu turul întâi la alegerile prezidențiale, atunci limita asta chiar un pic se depășește. În genere, cam acesta este trendul de participare. De obicei, participarea este mai mare la alegerile care urmează după o criză, după o ciocnire puternică gen 2009 sau alegerile prezidențiale care au fost. Dar de ce? Sigur că în orice societate sunt oameni care nu participă la alegeri, asta ar explica vreo 10-20% absenteiști din țară, o altă parte sunt cei plecați. Deci, diaspora votează masiv, dar imaginați-vă că nu toți pot să voteze, fiindcă sunt țări care nu sunt acoperite.”Europa Liberă: Iarăși, dacă e să comparăm cu prezența la vot peste hotare în timpul alegerilor prezidențiale și astăzi, diferența o fac vreo 40 de mii de voturi.Vadim Pistrinciuc: „Iarăși în turul doi. Am spus că nu este replicabil rezultatul turului doi la alegerile prezidențiale, fiindcă, în primul rând, a fost unu la unu, au fost două persoane și, în al doilea rând, încărcătura emoțională care a fost generată, inclusiv de atacurile venite din partea socialiștilor, au ridicat această prezență masivă. Cred că pragul psihologic pentru o bună reprezentare a diasporei a fost 200 de mii. 200 de mii este mai mult decât în turul întâi. În genere, mai asemănătoare sunt alegerile din turul întâi de la prezidențiale, că au fost mai mulți candidați, cu alegerile acestea iarăși...” Europa Liberă: Ieri în diasporă au votat peste 212 mii de cetățeni.Vadim Pistrinciuc: „Peste 200 de mii, acesta a fost, eu spun pragul psihologic este de 200 de mii și el a fost depășit.”Europa Liberă: Ziceam că și în UTA Gagauz-Yeri prezența a fost destul de modestă. De ce?Vadim Pistrinciuc: „Asta-i o întrebare interesantă. Noi am mai discutat cu unii colegi despre asta. Le-aș spune pe rând. În primul rând, e o greșeală a Partidului Socialiștilor și a lui Igor Dodon, au făcut promisiuni foarte exacte, precise acolo, în Găgăuzia, pe care nu le-au respectat. Asta o pot spune în cunoștință de cauză, în Găgăuzia mai bine să nu promiți nimic, decât promiți ceva și să nu faci.” Europa Liberă: Dar ce a promis și nu a făcut?Vadim Pistrinciuc: „Inclusiv chestiuni ce țin de autonomie, inclusiv alocarea de resurse, proiecte, legislație ș.a.m.d., sunt multe cele pe care le-au promis, ei știu mai bine. Al doilea element e că Dodon a avut o relație destul de proastă în ultimul timp cu Irina Vlah, din câte am înțeles, nu știu care este motivul, ceea ce înseamnă că în mod automat el cumva s-a desprins de liderii UTA Găgăuzia. Al treilea element – campania, mesajele principale pe care le-au promovat. Nu vorbesc de programul cela mare care stă pe site-ul partidului, dar de acel care se duce prin ziare și prin foi volante la alegători, era într-o disonanță cu ceea ce vor oamenii. Ei vorbesc despre NATO, vorbesc despre tradiții, oamenii nu se văd foarte tare afectați de NATO, toți știm că suntem o țară neutră și sperietorile acestea clasice nu mai merg. Găgăuzii, ca și restul cetățenilor, sunt foarte sensibili la problemele de infrastructură, sunt foarte sensibili la agricultură, sunt foarte sensibili la subiectul locurilor de muncă și au simțit pe pielea lor și stagnarea, și modul de gestiune a pandemiei, multe chestii. Și, nu în ultimul rând, guvernarea a fost slabă pe timpul lui Igor Dodon. Dacă să încercăm să ne amintim în 2019, din toamnă, când a preluat guvernul, votând împotriva Maiei Sandu, guvernul Maiei Sandu, o să observăm două sau trei perioade de timp.Prima perioadă, ușor euforică - au venit la guvernare, au luat totul, dar imediat au început să se plângă că cineva le fură deputații. Și aici este o disonanță – pe de o parte, zici că мы сильны, suntem puternici, dar, pe de altă parte, mergi pe la televiziuni și te jelui că cineva, careva oligarh, fugar sau nefugar, ți-a luat deputații, cânt tu controlezi Ministerul de Interne și toate instituțiile statului. A doua perioadă a fost pandemia. După părerea mea, putea fi gestionată mai bine și, în special, disonanța dintre Ion Chicu și Igor Dodon a făcut să se developeze foarte multe incompetențe, în cele din urmă l-a tras și pe Ion Chicu în groapa aceea. La început, după părerea mea, Chicu pornise bine, era intenționat, muncea, comunica foarte elocvent, dar pe urmă s-au dus și ei în derizoriu cu diferite fraze care au supărat oamenii și cu lipsă de acțiuni, când foarte multe categorii de cetățeni nu au primit niciun ajutor. Și a treia perioadă, probabil, când ești la guvernare, dar dai vina pe cei care se află în opoziție și oamenii au simțit chestia aceasta și, credeți-mă, au simțit-o și în Găgăuzia - lipsă de putere, incapacitate de a mobiliza propria resursă. Și fac o paranteză: încercați să vă uitați ce guvern, ce personalități, ce reușite ați văzut în ultimul timp? Am văzut ieșirile destul de emoționale, ca să nu spun isterice, ale ministrului justiției, de multe ori în contradicție cu ceea ce promovează ei; n-am înțeles ce se întâmplă la economie, nici nu știu cine este ministru al economiei. Dvs. știți este ministru al economiei?”Europa Liberă: Eu cunosc...Vadim Pistrinciuc: „Sau cine era, că acum e secretar de stat? Lumea nu prea cunoaște.”Europa Liberă: Pentru că dl Usatîi s-a dus pe lista dlui Chicu.Vadim Pistrinciuc: „Pe dl Usatîi îl cunosc și eu, dar ce politici, ce reforme au fost făcute?...” Europa Liberă: Dl Pistrinciuc, presa internațională titrează: În această confruntare dură politică între Est și Vest, în Republica Moldova au câștigat forțele prooccidentale. Este adevărat că de azi înainte Republica Moldova va avea prioritar în agenda ei integrarea europeană?Vadim Pistrinciuc: „Cu siguranță, da! Eu cred că vom avea o deschidere excepțională pentru Republica Moldova.”Va fi o evaluare foarte dură și va fi dificil​Europa Liberă: Ce ar însemna această deschidere excepțională pentru țară?Vadim Pistrinciuc: „Două lucruri: mai mulți bani, mult mai mulți bani. Deci, pachetul care deja a fost anunțat de 600 de milioane de euro, și e un pachet destul de concret, nu sunt bani care vin doar suport la buget...”Europa Liberă: Dar condiționalitățile rămân.Vadim Pistrinciuc: „Și doi: mai multă responsabilitate, fiindcă Uniunea Europeană deja este diferită decât 10 ani în urmă și politicienii europeni și liderii europeni la fel au mai mari așteptări. Mai multă responsabilitate, dacă doriți, evaluare externă, colegială evaluare, dar dură. Va fi o evaluare foarte dură și va fi dificil, fiindcă acum nu doar Uniunea Europeană va evolua performanțele în lupta cu corupția sau reforma justiției, dar și cetățenii, fiindcă este o coincidență, poate asta-i istorică, când cetățenii și partenerii externi vor același lucru. Fiindcă PAS-ul a câștigat un mandat extraordinar – 62 de mandate – o foarte confortabilă majoritate, în primul rând, în baza mesajului anticorupție și pro-stat de drept și cele mai dure condiționalități din partea Uniunii Europene tot pe acest segment vor veni. Deci, presiunea pe ei va fi enormă și asta în condițiile în care sistemul va fi extraordinar de mobilizat, adaptabil, flexibil, viclean, va folosi extraordinar de eficient legislația europeană pe care o avem, imunitățile, televiziunile, presa ș.a.m.d. Va fi o luptă foarte-foarte dificilă. Pe de o parte, oamenii așteaptă schimbări rapide, cel puțin, în domeniul justiției, al dreptății, să-i spunem așa, pe de altă parte, Uniunea Europeană va monitoriza cu o precizie foarte mare tot ce se întâmplă și o rezistență destul de dură, care este greu s-o înfrunți cu mijloace diplomatice, democratice și intenții bune.” Europa Liberă: Și atunci, ce poate și ce trebuie să facă Partidul Acțiune și Solidaritate, obținând această victorie? Vadim Pistrinciuc: „Întâi de toate, în prima fază, în primele luni, în primele maximum 6 luni să fie foarte duri, rapizi, să intervină rapid, să nu se uite la detalii și la mormăieli de context, ca să distrugă acele scheme și rețele care există la momentul actual, pentru că, în caz contrar, fluxul acesta de bani tenebri care sunt vor lucra împotriva lor.”Europa Liberă: Dar tot Dvs. vorbiți despre rezistența pe interior în majoritatea instituțiilor statului? Vadim Pistrinciuc: „Exact. De aceea și spun că, fără să facă strategii, planuri de acțiuni, intervențiile trebuie să fie rapide. Ce, unde și cum trebuie să intervină, ei cred că cunosc și noi cunoaștem fiindcă i-am auzit vorbind despre asta ani de zile în detalii. Și cred că oamenii vor accepta și intervenții mai puțin ortodoxe, dacă pot să le numesc așa. Dacă trebuie și instituția nu vrea să se modifice, trebuie lichidată, instituția asta să fie lichidată acum și faceți-o din nou, dar nu încercați să așteptați, să faceți grupuri de lucru și diferite strategii, nu faceți greșeala noastră. Fiindcă dacă veți face greșeala noastră, o să devină ca un fel de mascotă pe care ai pus-o în față ca să negocieze cu partenerii, să aducă bani, dar în spate o să fie același „bardak”, cum se spune la noi, cum a fost și înainte, doar că un pic ajustat, un pic curățat, cu o mică reparație cosmetică.”Europa Liberă: Are PAS guvernul și premierul deja undeva, în schiță? Vadim Pistrinciuc: „Nu pot să vă spun, asta trebuie să-i întrebați pe ei. Deși nu știu dacă e bine să-l ai până la alegeri, dar nu pot să vă spun chestia asta.”Europa Liberă: Dar contează figura premierului, dacă este din rândul PAS sau în afara partidului?Vadim Pistrinciuc: „Depinde pentru cine și cum, depinde ce sarcină îți pui. Eu cred că creditul de încredere este enorm pentru ei. Ei trebuie foarte bine să se gândească pe cine propun și ce vor de la ei, inclusiv rezultatele pentru prima perioadă. Eu, de exemplu, nu mă uit la 4 ani de zile acum, eu mă uit la primele 6 luni de zile. Dacă în primele 6 luni de zile ei n-au să dea lovituri dure în tot ce înseamnă sistem cleptocratic și n-o să trimită în knockout acest sistem, el n-o să fie distrus. Deci, e clar, lupta aceasta e pe ani de zile, dar, cel puțin, toate aceste cercuri de rezistență trebuie să fie rupte, rețelele acestea trebuie să fie rupte, instituțiile care sunt retrograde trebuie lichidate. Chiar dacă o să avem obiecții, dim concern și nu știu ce, unde vezi că există rezistență, trebuie să optezi pentru ca lucrurile să meargă înainte și dacă n-au să facă acest lucru în primele 6 luni de zile, pe urmă au să meargă în declin și nemulțumirea oamenilor va fi mai mare decât la socialiști.” Europa Liberă: Cunoașteți că în acești 30 de ani de independență, când e vorba despre resursa umană se pare că e cea mai deficitară în Republica Moldova. Și, mai ales, cum să încerci să convingi oameni din alte tabere să vină la guvernare sau în alte structuri ale statului?Vadim Pistrinciuc: „Eu sunt de acord, sunt de acord că oameni sunt puțini, noi toți avem probleme cu chestia asta, când facem angajări. Deci vedem că mai puțini și mai puțini tineri aplică, mai puțini oameni competenți, dar eu cred că nu-i chiar Doamne ferește. Deci, dacă vrei, găsești oamenii aceștia, plus nu văd eu că la etapa aceasta trebuie mega-specialiști, să zicem, cu 15 doctorate într-un domeniu foarte îngust. Trebuie un echilibru foarte bun între oameni cu cunoștințe bune și oameni cu capacități de a le face, adică principalul examen pe care-l au ei de susținut este să arate că ei pot face, faptul că ei cunosc bine, sunt bine educați, sunt onești. Și oamenii asta au apreciat, le-au dat votul, mai departe trebuie să demonstreze că pot face.”Europa Liberă: PAS și-ar dori să dețină întreaga putere: și funcția de președinte al legislativului, și guvernul, astfel încât președinției să-i fie mult mai ușor ca să pună pe picioare statul Republica Moldova?Vadim Pistrinciuc: „Cred că asta trebuie să-i întrebați pe cei de la PAS, dar eu nu văd altfel sensul. Să câștigi ca ce să faci? Să dai președinția parlamentului opoziției, să te blocheze la tot pasul? Noi vorbim despre, mie tare nu-mi place să bravez cu fraze de gen istoric, fiindcă istoric era să fie dacă noi avansam foarte mult în independența justiției sau rezolvam niște cazuri istorice, sau ceva istoric, dar, în fond, este o victorie istorică, dar specificul acestei victorii constă în faptul că pentru prima dată în multe decenii ai o majoritate proeuropeană, să-i spunem, modernă.”Europa Liberă: În 30 de ani, un singur partid la putere proeuropean nu a existat. Vadim Pistrinciuc: „Da, un singur partid, și poți să scapi de gâlceava asta de creare de coaliție. Coalițiile sunt bune pentru democrație, eu sunt pentru coaliții, dar primele coaliții pe care le-am avut au fost OK, cele din 2009-2010 parcă au fost bune, pe urmă, prin 2012, când totul a început să se prăbușească încet. Și asta-i pentru prima dată, după toate căderile, după toată distrugerea care a fost făcută în ultimii ani de zile. Trebuie mult de reparat, având puterea integrală, trebuie să faci destul de rapid, că eu vă spun, această putere e parțial iluzorie și dacă o să vă uitați pe sistemul judecătoresc, n-ai ce să faci, că trebuie să respecți legea asta, legea ceea, vă uitați pe procuratură, n-ai ce să faci acolo, n-ai ce să faci trebuie să stai și să bați din palme. Cam asta-i. Și te uiți cum te fraieresc niște generații de oameni șmecheri care 30 de ani, erau părinții lor, acum copiii lor fraieresc această țară. Deci, trebuie să intervii foarte dur, chiar cu riscul de a fi criticat că nu ești suficient de democratic, dacă nu distrugi cercul acesta vicios, care îi face pe oameni să renunțe, fiindcă e greu, dacă nu imposibilă deschiderea unei afaceri în Moldova, participarea la un concurs pe care să-l câștigi. Eu vreau să vă dau un exemplu, iată, noi spunem Plahotniuc, că tot timpul Plahotniuc, personalizăm chestiile acestea, el a plecat, dar majoritatea contractelor în domeniul serviciilor tehnologice în continuare sunt câștigate de compania care era afiliată lui, majoritatea contractelor din Republica Moldova și e vorba de sute de milioane pe an.” Europa Liberă: Și cum detronezi acest lucru?Vadim Pistrinciuc: „Vii și faci curat, punct. Trebuie să schimbi legea – schimbi, trebuie să desființezi o agenție care face porcăriile acestea – o desființezi, mergi înainte, chiar dacă o să te critice, o să fie ONG-uri, poate și eu o să fiu cel care o să spun: asta nu-i democratic, dar trebuie să mergi înainte, că altă posibilitate nu-i, fiindcă instrumentele cu care operează ei sunt mult mai flexibile, ei își pot permite totul. Noi am văzut, de la „kuliok” până la legi, Cod electoral nou, de la „kuliok” până la televiziuni, o realitate inventată, ei pot face orice. Deci, trebuie să intervii dur, șase luni, dacă șase luni acestea devii lider sindicalist al funcționarilor, atât.”Europa Liberă: Dar putem vorbi astăzi și despre agenda pe care o să încerce să o promoveze opoziția, se va împăca Blocul comuniștilor și socialiștilor că ei sunt în opoziție? Igor Dodon ieri și-a nuanțat declarațiile pe care le făcea în campania electorală și a spus că Republica Moldova are nevoie de stabilitate, dacă ceva mai devreme spunea că s-ar putea să iasă lumea în stradă, imediat după anunțarea rezultatelor alegerilor.Vadim Pistrinciuc: „Mie mi-a plăcut discursul de aseară, că era foarte pacifist.” Europa Liberă: Ce semnal transmitea?Vadim Pistrinciuc: „Eram într-un studio de TV și dl Boțan imediat m-a întrerupt și m-a contrazis, a zis: da, el e pacifist, dar el, uite, de câte ori... Și mi-a dat câteva exemple cum își schimbă părerea. Și dl Boțan a avut dreptate. Eu l-am lăudat ieri la televiziune și azi-dimineață, deși ieri a chemat la pace, parcă a acceptat rezultatul, a zis că e decent, am citit știrile că ei deja contestă rezultatul alegerilor, să fie întinsătură prin instanță, trucaj, o să ia trucurile acestea pe care le fac ei prin diasporă și e o chestie, știți în engleză este o expresie un act of self-denial, tu vezi oameni care stau de la 5 dimineață în coadă la diasporă și te duci să faci clipulețe că ei iau câte 50 de euro. Nu, asta trebuie să fii... Tu îi motivezi pe oamenii aceștia împotriva ta. Pentru ce fac ei chestia asta, eu, zău, nu înțeleg.”Europa Liberă: Bine, dar acțiunile opoziției, inclusiv ale lui Igor Dodon și ale blocului său în continuare puțin probabil că mai pot schimba situația?Vadim Pistrinciuc: „Eu cred că ei pot fi o opoziție foarte dură, ei sunt cu experiență, mulți din cei de acolo...”Europa Liberă: Și nu e neapărat rău că va exista o opoziție foarte dură, dacă e constructivă știți cum se consideră, las-o să critice constructiv?Vadim Pistrinciuc: „Doi – este un partid de stânga și eu cred că... Nu cred în critică constructivă, este critică sau nu, atât. Constructivă... Eu țin minte pe timpul PD-ului la guvernare eu eram în opoziție și deja când toate, restul tipurilor de încercări de a comunica cu noi, cei cinci deputați câți eram, s-au epuizat, propunerea era să fim opoziție constructivă. Nu știu eu cum trebuie să fii, în ce poziție să stai ca să fie constructiv, ori ești în opoziție, ori nu ești în opoziție.”Europa Liberă: De ce, o opoziție constructivă ar putea să ajute ca legile să fie bune și foarte bune, o opoziție constructivă poate pune umărul la un viitor prosper pentru stat și cetățeni? Vadim Pistrinciuc: „Dar pentru asta trebuie să fii în opoziție, trebuie să critici. Altceva este să nu faci nebunii, să penetrezi instituțiile mass-media, să mergi împotriva drepturilor omului. Uitați-vă, dacă vorbim de PSRM, unu – ei pot fi o opoziție foarte dură, doi – ei au foarte bună experiență, trei – partidele de stânga de obicei în opoziție se reinventează. E simplu să fii în opoziție, fiindcă atâta timp cât ai mulți oameni săraci e bine să folosești tot ce ține de redistribuire, să arăți contrastul, să arăți că, uite, sunt oameni săraci, sunt oameni bogați, să folosești tema dată ca să pedalezi pe ei, ceea ce ei n-au făcut până acum. Ei au pierdut în totalitate agenda de stânga, ei au mers pe valorile tradiționale departe de dreapta. Patru – și eu cred că asta va fi o provocare inclusiv pentru PAS. Mai devreme ați întrebat de guvern, dacă își vor slăbi fracțiunea parlamentară prin a trimite mulți colegi în guvern, cred că vor simți acest lucru, fiindcă parlamentul pare, așa, ca un loc unde totul e interesant și vesel, și zglobiu, ușurel, în realitate nu. Deci sunt foarte multe proceduri parlamentare, sunt regulamente, proces legal, elaborare de legi, ei vor trebui să muncească zi și noapte și dacă nu ai experiență și comiți și gafe, o opoziție experimentată, cum sunt și cei de la comuniști, și cei de la PSRM...”Europa Liberă: O să-i taxeze foarte dur!Vadim Pistrinciuc: „O să-i taxeze foarte dur și o s-o simtă repede.”Europa Liberă: Dar ideea că după anticipate ar trebui să se aștepte cetățenii la alte anticipate are dreptul la viață această idee?Vadim Pistrinciuc: „Nu văd cum în condițiile actuale, nu văd cum, au și majoritate, așa majoritate nu a fost, cum ați spus și Dvs., prima dată în istorie un singur partid cu așa un scor.”Europa Liberă: Trei actori politici au acces în parlament, dar s-ar putea să fie totuși patru fracțiuni, așa-i?Vadim Pistrinciuc: „Da, dl Voronin a anunțat că probabil vor face fracțiune separată. Aici e toată...” Europa Liberă: O intrigă apare și aici.Vadim Pistrinciuc: „...partea veselă a acestor alegeri, fiindcă o să vedem ce va face Vladimir Voronin în parlament. Eu nu sunt expert în el, dar...”Europa Liberă: Dar el ar putea să se răzbune și pe Igor Dodon, așa cum acreditează ideea mai mulți experți, că totuși Vladimir Voronin nu s-ar fi împăcat cu gândul că a fost atât de dur criticat de Igor Dodon după ce a părăsit rândurile PCRM?Vadim Pistrinciuc: „Nu știu dacă chiar să se răzbune, că are 80 de ani totuși, dar cel puțin o să-i reamintească chestiile astea, eu sunt sigur. Dar depinde mult de ce discuții au ei, cine le intermediază discuțiile, care va fi poziția Rusiei vizavi de acest mariaj.”Europa Liberă: Dar care credeți că va fi poziția Rusiei?Vadim Pistrinciuc: „Eu, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că ei știau că vor pierde alegerile, ei și-au făcut calculele, planurile lor mai degrabă au fost să se pregătească de o intrare în opoziție pentru a își rearanja forțele, pentru a se reinventa și a-și rearanja pozițiile și asta vine inclusiv din cauza că s-a schimbat puternic profilul alegătorului, noi nu mai avem categorii de vârstă astăzi în Moldova care votează într-un fel sau în altul. Dacă înainte spuneai că cei în etate votau 80% doar cu stânga prorusă, astăzi nu mai este o realitate, fiindcă cei care sunt în etate 20 de ani în urmă au fost de vârsta mea sau ceva de genul acesta, sau de vârsta părinților noștri și s-a schimbat profilul alegătorilor și în funcție de asta eu cred că ei nu vor mai miza doar pe partide pur proruse, vor miza inclusiv pe partide hibrid, dacă putem spune, care vor cocheta cu ideea proeuropeană și neapărat vor miza cu dreapta extremă, cu partidele naționaliste, cred că au încercat acest lucru și acum, nu neapărat că acele partide sau acel partid și-a dat seama că este folosit în acest scop, dar cu siguranță că vor face asta, fiindcă au făcut-o în alte țări. Ei folosesc același șablon care a fost folosit și în alte țări: în Țările Baltice, în Georgia, în Europa de Vest.” Europa Liberă: Dar liderul partidei proruse rămâne Igor Dodon?Vadim Pistrinciuc: „Aparent așa, n-am văzut să-și asume pierderea, a doua pierdere consecutivă, și să plece, dar eu cred că Partidul Socialiștilor și partidele proruse vor trece printr-o perioadă intensă de, să spunem așa, reorganizare.”Europa Liberă: Și la ce ar duce această reorganizare?Vadim Pistrinciuc: „Cred că inevitabil o să ducă la o schimbare a leadership-ului, liderului, nu numai a lui Igor Dodon, dar și a altor lideri care au fost principalii sfătuitori. Doi – vor încerca să-și mai dilueze mesajul, ei au înțeles că, având un mesaj strict antieuropean, nu poți crește spre centru, deci, mesajul va fi un pic diluat, va fi o versiune a lui Igor Dodon de prin 2018-2017, când spunea că el e pentru o politică externă echilibrată. Trei – se vor întoarce mai mult spre agenda de stânga, focus pe săraci, sărăcie ș.a.m.d. Cred că se vor pregăti intens de alegerile locale.”Europa Liberă: Tocmai aici am vrut să ajungem, schimbarea puterii la centru înseamnă că ar putea duce și la schimbări în teritoriu? Și în ce direcție s-ar produce aceste schimbări, ar putea să fie reconfigurate majoritățile din consiliile raionale, ce puteți anticipa Dvs. în relația puterii centru – puterii teritoriu?Vadim Pistrinciuc: „Unu – nu cred că este agenda PAS-ului acum, n-am văzut să-și pună teritoriile...”Europa Liberă: Da, dar nu neapărat PAS-ul trebuie să-și dorească, dar oricum acolo, în teritoriu, ceva se va fierbe?Vadim Pistrinciuc: „Doi – unele reconfigurări de coaliție vor avea loc, așa-i Moldova, foarte multe coaliții la nivel raional au fost făcute artificial sub presiunea plicului, „kuliokului” sau a resursei administrative de la Chișinău și evident când a dispărut această, să-i spunem așa, acest schelet care menținea aceste coaliții mai mult artificiale, unele vor cădea, dar nu va exista un interes de la centru să le reconfigureze. Și o să vă explic de ce, asta e o mare bătaie de cap și asta te leagă și-ți sustrage agenda, nu cred că va exista...”Europa Liberă: Adică mai mult decizia le va aparține celor din teritoriu? Vadim Pistrinciuc: „Cred că va fi mai multă libertate, cel puțin cu siguranță mai multă decât pe timpurile lui Plahotniuc, când sute de primari au avut dosare penale ca să treacă dintr-un partid în altul și eu cred că partidele politice au înțeles o chestie - lăsați-i pe primari în pace, dați-le mai multă autonomie, dacă ei o să fie încurajați să muncească, nu-i trageți dintr-un partid în altul și în funcție de asta le dați finanțările, că nu de asta depinde scorul vostru.”Europa Liberă: Dar și autonomia nu a fost dată celor din teritoriu.Vadim Pistrinciuc: „PD-ul în 2019 a avut vreo 600-700 de primari pe care i-a colectat...”Europa Liberă: Absolut, din 899.Vadim Pistrinciuc: „Și la urmă la miting au scos și secretarele, și portarii din instituții, și angajații de la Moldtelecom, și nu a venit nimeni să-i apere. Asta-i o lecție de învățat pentru toți. PLDM-ul în 2015 avea la fel câteva sute de primari și când am venit să facem un protest în susținerea liderului și i-am anunțat pe toți au venit vreo 20 de oameni la judecătorie. Asta vă spun așa, un secret, ca să știți. Nu-i trageți pe primarii aceștia! Primarul este o profesie, o ocupație foarte responsabilă în Republica Moldova, el însoțește omul de la naștere până la moarte, mă scuzați că spun chestia asta, fiindcă omul când se naște se duce la primărie că are o problemă, când se îmbolnăvește se duce la primărie, pe urmă mai departe în instanță. Și problemele la nivel local sunt enorme și trasul acesta de mânecă îți creează ție mai multe responsabilități, o să-l tragi de mâini la tine în partid – el o să vină și o să-ți spună: dă-mi bani pentru asta, dă-mi bani pentru asta. Și atunci, discuțiile despre viitorul țării, justiție și încotro trebuie să se miște țara la partide se transformă în discuții despre țeava de apeduct din satul X sau din satul Y, ceea ce nu este OK. Dați-le competență, dați-le bani, dați-le autonomie, ei își vor face datoria, nu-i trageți de mânecă, nu-i purtați prin partide și voi o să aveți de câștigat, fiindcă dacă ei o să funcționeze bine, voi aveți timp să vă ocupați de treaba voastră, oamenii se ocupă de proiecte locale și lucrurile merg înainte și te votează oamenii că-i mai bine în țară.” Europa Liberă: Dar, apropo, despre actul guvernării, pentru că dreapta prooccidentală a fost destul de fărâmițată, PAS acum va încerca să recruteze oameni și din alte partide la guvernare? Ar trebui sau nu?Vadim Pistrinciuc: „Vreți să mă întrebați dacă ar trebui?”Europa Liberă: Da.Vadim Pistrinciuc: „Să facă ceea ce consideră ei că e corect, iată noi tot timpul am fost buni în a-i critica pe dânșii: aici nu au făcut bine, acolo nu au zis bine, aici au fost reci, aici n-au comunicat cum trebuie, dar se vede că până la urmă deciziile pe care le-au luat au fost bune, au dus spre izbândă. Eu îmi aduc aminte ce isterie și ce bocete masive erau când și-a asumat dna președintă răspunderea pentru procedura aceasta de numire a procurorului general. Vai de mine, ce era acolo! Chiar cred că și în partid la ei, am văzut oameni care: ooo, am cedat guvernarea, sau partenerii de alianță, am cedat, am lăsat-o, sau partenerii externi, sau colegi din societatea civilă...”Europa Liberă: Da, mai mult cei din Platforma DA au fost critici la această acțiune a dnei Sandu.Vadim Pistrinciuc: „Ce jale și bocete erau, dar a fost o decizie strategică, apropo. Și eu consider că ei trebuie să-și facă bine calculele, dacă au un specialist într-un alt partid de care știu sigur că au nevoie și omul ăla e bun lider și o să împingă lucrurile – să-l invite, eu nu cred că ei au o problemă, ei au libertatea acum să facă lucrurile. Cel mai important lucru e politica de cadre, dacă vreți să mă întrebați, eu nu vreau să le dau sugestii, ei trebuie să se gândească bine, fiindcă noi suntem subiectivi, dna Valentina...” Europa Liberă: Așa este.Vadim Pistrinciuc: „Iaca, Dvs. poate ați vrea un grup de experți veniți din diasporă, așa, băieți și fete tinere, care să ia și să aibă...”Europa Liberă: Nu, eu iată îl întreb pe Vadim Pistrinciuc, dacă i se propune să dețină o funcție în noul guvern acceptă sau nu?Vadim Pistrinciuc: „Vadim Pistrinciuc a plecat din politică, el a fost în guvern, a lucrat în guvern, deci întrebați-i pe alții.”Europa Liberă: Din politică, da. Dar răspunsul Dvs. care e, dacă vine o asemenea propunere din partea celor din PAS?Vadim Pistrinciuc: „Cred că eu aș vrea să continui să fac ceea ce fac acum. Dvs. doar nu m-ați întrebat de ce am plecat din politică.”Europa Liberă: Dar de ce ați plecat?Vadim Pistrinciuc: „Fiindcă a fost o alegere a mea personală, eu vedeam că viața mea trece pe alături și eu mă ocupam de gâlceavă și de intrigi care nu-mi aparțineau. Și asta-i când faci o alegere personală, nu pragmatică, trebuie să iei decizii de altă natură.” Europa Liberă: Și acum, dacă nu mai sunteți în politică, viața nu mai trece pe alături?Vadim Pistrinciuc: „Mie îmi pare că eu o stăpânesc mai bine decât atunci, poate e o iluzie, dar asta-i temă de alt interviu. Nu cred, că n-am ambiția asta să ajung acum la guvern, fac alte lucruri care îmi plac, unele din ele, altele nu-mi plac, mai ales partea birocratică, dar ce voiam să spun de politica de cadre, trebuie să știi să dai oamenii afară, nu numai să-i accepți, dacă simți că cineva n-a făcut bine să-i spui la revedere, chiar dacă ți-i coleg, prieten sau partener de coaliție, sau orice a fost el, trebuie să știi să dai afară oamenii, fără supărări sau cu supărări, nu contează.”Europa Liberă: Dvs. ați spus că primele rezultate ar trebui să fie furnizate în cel puțin/mult șase luni, unii spun că abia după doi ani se vor putea judeca la modul cel mai direct acțiunile noii guvernări: salarii mai mari, pensii mai mari. Eu înțeleg că Dvs. ziceți că ar trebui să fie tăiat ca în varză când e vorba despre reforme în anumite domenii, dar când e vorba despre promisiunile care s-au făcut în campania electorală, că totuși se va ajunge la majorări de pensii, de salarii, la îmbunătățirea infrastructurii, aceste lucruri nu vor trece pe planul doi, cel mai probabil?Vadim Pistrinciuc: „Eu m-am uitat foarte atent în programele electorale, apropo, al PAS-ului, al socialiștilor, al multor partide, al partidului lui Ion Chicu, apropo, un program electoral bun.”Europa Liberă: Programul bun, dar a luat niciun procent...Vadim Pistrinciuc: „A luat puțin, asta vorbește despre cum s-au modificat alegerile, toți vorbesc, în studiouri noi cerem programe de la partide, dar nu le citește nimeni.”Europa Liberă: Așa este.Vadim Pistrinciuc: „Programul lor e destul de clar și explicit, acolo eu cred că unele majorări vor fi și anul acesta.”Europa Liberă: Adică bani vor fi?Vadim Pistrinciuc: „Da, eu cred că vor fi unele majorări, fiindcă finanțările externe vor veni, economia se va reporni un pic, sigur că majorările acestea nu vor fi spectaculoase, dar cu siguranță vor fi. Eu bănuiesc că dna președintă, prim-ministru atunci și colegii din PAS au înțeles că jocul cu austeritatea nu trebuie să-i privească și am văzut că sunt destul de nuanțați când comunică cu partenerii externi, nu ne mai dați condiționalități cu tăiatul bugetelor și austeritatea, că suntem loviți, noi venim să facem reforme unde să tăiem și pe fondul acesta cresc concurenții. Eu vorbesc, în primul rând, de chestiile cu TVA-ul, HoReCa, dacă vă aduceți aminte cele câteva luni cât au fost ei la guvernare.”Vor trebui să găsească echilibrul, plus proiecte de infrastructură​Europa Liberă: Da. Și acum oricum trebuie să reînceapă negocierile cu Fondul Monetar și la baza unui acord iarăși vor fi și cerințe din partea Fondului Monetar, dar ar trebui și guvernarea să poată argumenta orice aspect care se include în acest acord?Vadim Pistrinciuc: „Da, vor negocia și cred că vor fi mult mai incisivi de data aceasta. Problema cea mai mare cu FMI-ul, din câte cunosc eu, cu donatorii ține de legile populiste care au fost votate de fostul parlament, legile celea de la 11 noaptea.”Europa Liberă: Bine, Curtea Constituțională știți că unele le-a și anulat, le-a considerat anticonstituționale?Vadim Pistrinciuc: „Nu pe toate! Nu pe toate, sunt altele care au efecte destul de negative, acolo trebuie să se lămurească. Eu cred că ei vor fi mai atenți în sensul acesta, fiindcă lovitura care au primit-o atunci pe cazul cu HoReCa, cu TVA-ul a fost puternică.” Europa Liberă: O lecție...Vadim Pistrinciuc: „O lecție, fiindcă a venit lovitura din partea celor care i-au votat și din partea a foarte mulți prieteni și susținători ai lor. Ei au dat lovitura în ei și răspunsul a fost pe măsură, ei trebuie să înțeleagă acest lucru, dacă nu o să înțeleagă, sigur că nu de ei o să depindă foarte mult, sigur că nimeni nu îți dă bani cu împrumut sau granturi când tu nu ai niciun fel de disciplină fiscală, dar vor trebui să găsească echilibrul, plus proiecte de infrastructură. Ceea ce îi încurajator și dacă ați văzut și anunțul venit dintâi de la Siegfried Mureșan, pe urmă de la dna președinte cu banii din partea Uniunii Europene, cele 600 de milioane de euro, eu mă bucur foarte mult, fiindcă ei sunt împărțiți exact, nu sunt bani doar care vin ipotetic în redistribuire, care se duc la buget, sunt bani inclusiv clar pentru infrastructură, sunt bani inclusiv clar pentru relansarea economică, sunt linii de buget. Și asta-i bine, asta-i foarte bine, fiindcă economia noastră e ca pământul pârjolit acum, are nevoie de fluxurile astea financiare.”