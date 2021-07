Horoscop zilnic 13 iulie 2021. Berbecii își întâlnesc marea iubire

14:10

Cheltuielile lunare ale unei gospodării au crescut în ultimul an cu 371 de lei, ceva mai mult ca veniturile, arată ultimele date ale Institutului Național de Statistică, citat de Metropola TV. Cei mai mulţi bani […] The post Metropola Tv: Cheltuielile lunare ale românilor au crescut mai mult decât veniturile appeared first on Cancan.