Conference nu e de ajuns pentru CFR Cluj » De ce Șumudică nu are voie să rateze Europa League

08:40

FCSB nu mai atrage ca pe vremuri, iar casele de pariuri nu cred nici în acest an că echipa lui Becali poate să-și adjudece titlul de campioană din România.Titlul adjudecat de Costel Gâlcă în sezonul 2014-2015 a fost ultimul care a ajuns în vitrina FCSB. Acela a fost momentul în care FCSB s-a abonat la locul 2, deși continuă să spere an de an că poate triumfa din nou în Liga 1. Rând pe rând, Viitorul, Astra sau CFR Cluj le-a luat fața steliștilor. ...