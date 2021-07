Nu o să-ți vină să crezi ce vinde un vasluian pe internet: „Blând, nu e veninos, costă doar 350 de lei”

17:50

Răzvan Simion și Daliana Răducan au mers recent într-o vacanță de vis împreună, iar dovada stă și în postările pe care le-au făcut pe rețelele de socializare. Cei doi amorezi se simt foarte bine împreună […] The post S-au căsătorit în secret!? Imaginea cu Răzvan Simion și Daliana Răducan i-a pus pe gânduri pe internauți. FOTO appeared first on Cancan.