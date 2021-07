Ilie Năstase a ”recidivat”! I-a făcut soției o criză de gelozie + Florin Ristei a dat ”bomba” despre sexy-mulatra lui și Simona Trașcă, amenințată cu moartea!

11:00

Gabriela Cristea și-a speriat comunitatea de pe Instagram, după ce a apărut pe Instastory cu aerosoli pe față. Prezntatoarea a povestit cu ce se confruntă în momentul de față, precizând că nu este nimic grav, […] The post Gabriela Cristea, probleme de sănătate. Cu ce se confruntă prezentatoarea de la Antena Stars appeared first on Cancan.