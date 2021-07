Se încing din nou cuptoarele! Un nou sezon ”Masterchef” începe la Pro TV

11:50

O tânără despre care am aflat că este din afara României şi-a învins teama de COVID-19 şi a plecat, în cele din urmă, la mare. Aici, a avut parte de un accident ruşinos. Frumoasa şatenă […] The post Şi-a învins frica de COVID-19, a plecat la mare şi a intrat imediat în apă. Când a ieșit, toată lumea a văzut-o goală appeared first on Cancan.