Horoscop zilnic 14 iulie 2021. Fecioarele își îmbunătățesc starea generală

12:30

Chiar dacă sunt părinți cu normă întreagă, Teodora și Mihai Mincu și-au făcut puțin timp și pentru ei, așa că o escapadă la mare, alături de prieteni, a fost rețeta perfectă pentru un weekend ca-n […] The post Teodora Becali și soțul s-a distrat la mare, în club, iar apoi au continuat distracția la … appeared first on Cancan.