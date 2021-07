Astăzi, în Moldova și în lume

03:40

Peste 86% dintre cetăţenii din Republica Moldova aflaţi peste hotare, care au votat la scrutinul anticipat de duminică, au susţinut Partidul Acţiune şi Solidaritate, partid al preşedintei Maia Sandu. În cele 150 de secţii de votare din străinătate au votat 212.145 cetăţeni moldoveni. Actorul Boris Cremene a revenit din Portugalia pentru a vota acasă. Europa Liberă: Mulți ani v-ați aflat peste hotarele R.Moldova, ați completat marea armată a diasporei, ați făcut - și mai faceți parte din acel milion de cetățeni plecați în străinătate?Boris Cremene: „Bună ziua!”Europa Liberă: Bună ziua! Bine ați venit! Boris Cremene: „Sunt din nou aici, e o mare plăcere să discut cu Dvs. în acest studiou al libertății. Sunt plecat din ᾿98, sporadic, revenind, plecând, dar în total sunt de 16 ani plecat.” Europa Liberă: În acești 16 ani ați votat în străinătate?Boris Cremene: „Am votat în China, am votat în Portugalia, am votat în Irlanda și am votat în țara mea, România.”Europa Liberă: Cum definiți Dvs. astăzi diaspora și importanța votului care vine de peste hotare?Boris Cremene: „Acest val l-am așteptat demult, de fapt, pentru că moldovenii sunt o națiune foarte răbdătoare, dar nu degeaba au taurul pe drapel – când îi rupe, nu-i mai oprești! Și am știut că vor ieși masiv la vot, pentru că nu-și mai doresc nimic din ce-a fost. Probabil că oamenii din diasporă vor să revină acasă, dar nimeni nu mai vrea să revină în Moldova de ieri. Vor să revină într-o țară modernă, civilizată.”Europa Liberă: Cine să facă această țară modernă, civilizată?Boris Cremene: „Votul nostru! Că a fost o victorie copleșitoare! Noi nu ne-am așteptat la așa ceva, de fapt! Am zis că o să fie un mix, ceva, dar o să fie ai noștri, deja, caii se mișcă în direcția cuvenită! N-am dormit o secundă, împreună cu țânțarii mei din casă am stat până dimineața savurând această victorie mare.” Europa Liberă: Peste 212 000 de voturi au fost date în străinătate, oricum, mai puțin decât la alegerile prezidențiale, când s-a înregistrat o victorie și mai mare – atunci au votat peste 253 000 de cetățeni stabiliți peste hotare. 212 000 de voturi ar însemna mandate multișoare aduse în parlament, poate a treia parte. Multă lume a spus că a votat pentru a se reîntoarce acasă – este adevărat că o parte din ei vor reveni în R.Moldova?Boris Cremene: „La vârsta mea, omul deja nu-și mai vede rostul în străinătate, pentru că la un moment dat te saturi de tot, te saturi de ocean, de mare, te saturi de pește, de vinuri, de viață bună. Vrei să vii acasă, vrei să te impui în priza ta firească și atunci oamenii care ies la pensie își croiesc drumul spre casă, clar. Noi am vorbit cu foarte multă lume, pentru că la prezidențiale era o coadă de trei kilometri. Noi am văzut o coadă atât de veselă, cu sarmale, cu vin, cu plăcinte, voioși toți. Și am vorbit, lumea face cunoștință imediat, expromt, acolo și toți spuneau, într-o voce: da, vrem să revenim acasă!”Europa Liberă: La ce să revină acasă?Boris Cremene: „Noi am plecat, - frunzele, fructele, crengile – dar rădăcinile au rămas aici. Totdeauna vrei să vii de unde te-ai pornit, vrei să faci ceva pentru țara ta. Pentru că acolo ești un servant, da, lucrezi, primești salariu, dar nu ai acest feedback moral, în străinătate. Acasă, dacă faci o fântână, rămâi în istorie. În străinătate – nu.” Europa Liberă: Și ce ar trebui să facă PAS cu această victorie?Boris Cremene: „Acesta este numai un început de victorie. Acuma, ca să ridice această navă a victoriei, trebuie să aleagă piloții cuveniți, pentru că altfel o dau jos. Trebuie să aleagă un guvern pe sprânceană, pentru că acuma au toate instrumentele în mâna lor. Nu vreau să repetăm greșeala din 2009, pentru că atunci am fost entuziasmați, au venit ai noștri și am avut cea mai mare dezamăgire. Dacă se mai întâmplă și de data aceasta la fel, să știți că diaspora s-a întors cu spatele pentru totdeauna.”Europa Liberă: Adică?Boris Cremene: „Dezamăgirea doare foarte mult și moldovenii sunt foarte sensibili la dezamăgire. Cred că va fi o pauză, luuuuungă, electorală.”Europa Liberă: Ziceți de un guvern ales pe sprânceană, există resursă resursă umană ca să fie ales un guvern pe sprânceană? Boris Cremene: „Cel mai complicat va fi asta! Pentru că să ieși la vot, să alegi o echipă bună, da, dar să alegi o echipă de profesioniști acuma trebuie de căutat cu lumânarea, în diasporă! Trebuie să aduci oameni cu o altă mentalitate, oameni școliți bine, oameni care au relații bune în străinătate! Pentru că noi trebuie să ne oprim din cerșit, trebuie să creăm o țară normală, trebuie să participăm la civilizația europeană, nu să fim doar cu mâna întinsă.”Europa Liberă: Dar unii acreditează ideea că cei din străinătate, readuși acasă, în actul guvernării, le-ar fi străină realitatea de aici, pentru că mulți ani au trăit în alte civilizații, în alte medii și nu întru totul cunosc ceea ce se întâmplă în R.Moldova. Are dreptul la viață o asemenea părere?Boris Cremene: „Cum să nu? Noi am avut o scurtă experiență cu miniștri din diasporă și a mers foarte bine. Sângele apă nu se face! Chiar dacă ești născut în altă țară, oricum, tu crești într-o familie cu valori specifice. Casa niciodată nu poate să-ți fie străină. Lucrurile se schimbă, se adaptează, oamenii se reeducă, nu trebuie să ne fie frică de asta!”Europa Liberă: Care ar trebui să fie primele rezultate pe care să le ofere noua guvernare? Boris Cremene: „Bineînțeles că cele zece promisiuni pe care le-a făcut PAS în campania electorală: pensii, oamenii care se reîntorc să fie scutiți de taxe. Sunt multe, sunt zece puncte cu care ar trebui să înceapă. Dar primul lucru pentru mine este educația, cultura și justiția. Asta ne lipsește. Noi trebuie să creăm conceptul statului, noi încă nu avem încă un concept clar: ce înseamnă agricultură în R.Moldova, ce înseamnă economie, ce înseamnă educație? Noi încă nu știm, împrumutăm de ici, de colo. Faptul că un lider dintr-un sat seamănă grâu și-l duce la votkă, asta nu este agricultură, de fapt. Trebuie încurajată agricultura scumpă. Slavă Domnului, piața europeană este deschisă.”Europa Liberă: În cultură ce trebuie, de exemplu, să se întâmple, pentru că Dvs. cunoașteți bine situația din acest sector? Boris Cremene: „În cultură trebuie o reformă totală. Noi am moștenit un sistem al instituțiilor culturale sovietice, avem un exces de teatre, orchestre, coruri. Toată chestia asta era un instrument propagandistic pliat pe un buget sovietic. Acuma toată construcția asta grea și costisitoare stă pe un buget minuscul, moldovenesc. Și aici trebuie să vedem care instituții sunt efective, care vin în slujba cetățeanului, dar care sunt falimentare.” Europa Liberă: Dar Dvs. știți, exces de cultură nu există.Boris Cremene: „Ba da, există. Există exces de cultură proastă. Cultura trebuie să fie puțină și bună. Ca și educația. Acuma fiecare are acces la studii superioare. OK. Dar pe timpuri, Dvs. vă amintiți, era foarte greu, trebuia să treci multe examene ca să fii înscris la o facultate. Acum e foarte ușor. Oricine poate deveni posesorul unui carnet de masterat.”Europa Liberă: Toată lumea cade de acord că în justiție situația este cea mai vulnerabilă și că, dacă s-ar începe ordinea de aici, atunci s-ar aduce prosperitate și, poate, schimb de situație și în alte domenii, dar reforma justiției nu se face peste noapte.Boris Cremene: „Eu cred că nimic nu se face peste noapte. Noi avem două probleme serioase: justiția și clanul funcționarilor de stat bine plătiți, care lucrează mână în mână. O groază de întreprinderi de stat falimentare au manageri cu salarii de sute de mii de lei și mintea mea nu înțelege asta! De exemplu, Termoelectrica e falimentară de când e ea, directorul acesteia are 100 000 salariu. Și un medic care învață 12 ani, care are o meserie foarte complicată, are un salariu mizer. Nu înțeleg, cine numește salariile în țara asta, pe ce bază, de ce?!”Europa Liberă: Și Dvs. credeți că acum în Legislativ poate fi modificată situația, ca lucrurile să se schimbe și guvernul ar putea să propună proiecte de legi care să redreseze această situație?Boris Cremene: „Dna Valentina, avem 63 de deputați, mai mult decât ne trebuie, acum.”Europa Liberă: Până la o majoritate constituțională mai este.Boris Cremene: „Păi, nu-i vorba ca să schimbăm Constituția, deocamdată, sunt niște legi elementare. Trebuie de stârpit schemele de corupție. Trebuie să aducem un guvern funcțional, ca să vedem rezultatele imediat. Pentru că un ministru care vine într-un post a doua zi se simte, înțelegeți? Reformele sunt iminente!”Europa Liberă: A doua zi e prea repede spus.Boris Cremene: „Nu, eu zic așa, artistic vorbind. Nu sunt analist politic, din ăștia, din păcate, avem prea mulți, dar zic, efectiv, un om nou adus, care vine cu o echipă, se simte imediat.” Europa Liberă: Cel mai probabil, acum se va discuta mult despre venirea sprijinului din două părți: sprijin pe interior și sprijin din exterior. Cel puțin, UE, partenerii occidentali promit R.Moldova inclusiv suport financiar, logistic, schimb de experiență. Pe interior – cum vedeți Dvs. să vină sprijinul pentru cei care au obținut această victorie covârșitoare?Boris Cremene: „Pe interior – gestionarea corectă a banilor veniți din afară. Pentru că, de când mă țin minte, avem granturi, suport etc. – și zero rezultat!”Europa Liberă: Implicarea cetățeanului și schimbarea mentalităților, pentru că sunt două lucruri care se consideră a fi foarte importante.Boris Cremene: „Știți, schimbarea mentalității trebuie să fie făcută prin justiție și educație. Nu poți să schimbi mentalitatea altfel. Pe urmă, trebuie să avem o politică fiscală transparentă și clară. În Portugalia, de exemplu, ai niște amenzi de-ți pierzi casa, dacă nu ești corect financiar. Și e de datoria cetățeanului să-și facă declarația onest. Eu văd sute de declarații a ștabilor de la guvernare cu averi inexplicabile, car spun că-s ale mamei, ale soacrei. Niște povești de adormit copiii! Unul din punctele, apropo, din campania PAS este confiscarea averii ilegale. Și asta trebuie să fie implementat imediat!”Europa Liberă: Și ar fi multe persoane de la care ar trebui să se confiște averea? Boris Cremene: „Foarte multe! Tot dealul Schinoasei!” Europa Liberă: Dar, cel mai probabil, în instanță, acești oameni ar putea să câștige? Boris Cremene: „Depinde ce justiție avem. Că la noi justiția e ca la teatrul de păpuși. Trebuie de schimbat Procurorul General. Eu empatizez cu ideea de a fi adus un procuror din afară. Adică un procuror din România! Un cetățean de aici, care a fost școlit acolo, să revină acasă, să-și facă treaba aici, în justiție. Noi avem maldăre de dosare importante și sunt judecați oamenii care au trecut (neregulamentar) strada sau au furat o găină.”Europa Liberă: Și Dvs. credeți că în interiorul sistemului nu se va opune rezistență?Boris Cremene: „Rezistența va fi, dar dacă ai o justiție bună, un minister de interne puternic – Georgia este un exemplu perfect! Saakașvili dădea două-trei mii de dolari unui polițist simplu și atunci omul avea ce să piardă, nu punea mâna pe niciun ban sub formă de mită! La noi, să fie salariile procurorilor și judecătorilor mari sau mici, ei oricum vor fura!”Europa Liberă: Boris Cremene s-ar implica, dacă i s-ar cere sprijinul în actul guvernării?Boris Cremene: „Eu am venit acasă, și am spus și în campania prezidențială, eu vreau să vin acasă, să-mi pun osul, să-mi pun umărul la ridicarea acestei țări. Prin tot ce am învățat în țări extraordinare. Cred că, în general, diaspora este cel mai bun minister de externe. Avem oameni care știu atâtea limbi, sunt școliți cibernetic, economic, sunt educați. Ar trebui să schimbăm țara, de fapt!”Europa Liberă: În campania electorală s-a vorbit despre Moldova celor rămași și Moldova celor plecați. Au gafat acei politicieni?Boris Cremene: „Nu cred. Este o realitate, sunt două Moldove. Este o Moldovă plecată, care au învățat să trăiască altfel, și Moldova de aici, oameni săraci, nenorociți. În fond, stânga a cumpărat votul, asta se știe, pentru că un om cu discernământ nu votează stânga, n-are cum să voteze stânga. Dar, din cauza faptului că au fost aduși la sapă de lemn, oamenii săraci au fost nevoiți să-și dea votul pentru un kilogram de... sau câteva sute de lei, acolo.”Europa Liberă: În parlament va fi și o opoziție destul de dură. Cum credeți că se va clădi această relație între putere și opoziție în următorii patru ani?Boris Cremene: „Dar nu știu dacă puterea mai are nevoie să coopereze cu opoziția în raportul care s-a format. Sigur că este regretabil că Platforma DA n-a ajuns în parlament, dar din nou a ajuns un inculpat. Și nu înțeleg cum permite asta legea electorală, ca un om condamnat să ajungă deputat?”Europa Liberă: Prezumția nevinovăției, zic ei.Boris Cremene: „Da, dar este condamnat!”Europa Liberă: Zice că nu este decizie finală în instanță.Boris Cremene: „Păi, de ce nu se prezintă în instanță?”Combinația Voronin – Dodon nu mai țineEuropa Liberă: Aici sunt multe explicații și din partea lui, și din partea autorităților de drept.Boris Cremene: „Sforile sunt firave, cred eu. Practic, combinația Voronin – Dodon nu mai ține.”Europa Liberă: De ce?Boris Cremene: „Nu mai ține, pentru că mesajul lor este foarte agresiv. În doi ani ei nu vor mai avea electorat, în principiu. Pentru că electoratul lor pleacă, așa e viața.” Europa Liberă: Unde a plecat?Boris Cremene: „Oamenii cei mai activi, între 58 și 70 de ani, care au votat acum, sunt cei care au plecat în afară când aveau 35-40 de ani și s-au schimbat, s-au reeducat, au înțeles multe lucruri. În câțiva ani, eu cred că electoratul de stânga va dispărea, în fond, pentru că nu are acoperire de niciun fel.”Europa Liberă: Diaspora din Est și diaspora din Vest, iarăși, sunt deosebiri sau asemănări?Boris Cremene: „Judecând după vot, nu prea, pentru că toți sunt plecați, de fapt, în căutarea păsării măiestre. Pe urmă, este o mare scurgere acuma din Est spre Vest, pentru că Rusia nu mai oferă nimic, apropo, este într-un colaps economic și foarte multă lume își face pașapoarte românești sau biometrice și pleacă în Vest, unde este de muncă.”Europa Liberă: Dvs. credeți că la aceste alegeri anticipate s-a pus capăt disputei încotro Moldova – mai aproape de Est sau mai aproape de Vest?Boris Cremene: „Într-un fel, da, sigur că da. Și sloganul a fost: Integrare europeană. Și asta trebuie să se întâmple cât mai curând. Cred că agenda noului guvern este ca R.Moldova să devină cel puțin candidat și să putem profita de foarte multe granturi și proiecte. Eu cred că drumul încolo ține, spre Vest.” Europa Liberă: Și relația pe care trebuie s-o aibă R.Moldova cu Federația Rusă pe ce ar trebui să se bazeze? Boris Cremene: „Cred că pe criterii strict economice. Noi nu avem niciun trecut prietenos cu Federația Rusă. Și la cum se comportă Federația Rusă în ultimul timp, nu cred că putem vorbi despre o relație amicală. Cred că pur comercială, de interes.”Europa Liberă: Dar ce părere aveți despre votul etniilor? Boris Cremene: „Eu cred că a fost foarte mic. De data asta eu am rămas, de exemplu, surprins de votul găgăuzilor.”Europa Liberă: A fost o prezență modestă la vot.Boris Cremene: „Modestă, foarte modestă!”Europa Liberă: Și cum s-ar explica?Boris Cremene: „Înseamnă că nu mai au încredere în Est, dar încă nu sunt hotărâți să meargă pentru Vest. Dar eu cred că într-un an de zile, dacă această guvernare va fi una foarte bună, are de beneficiat oricine, și găgăuzul, și ucraineanul și cred că în doi ani lumea își va schimba radical vectorul politic.”Europa Liberă: Ați urmărit și cum au votat oamenii din stânga Nistrului?Boris Cremene: „Eu nu prea primesc acest vot, pentru că el este unul ilegal. Este o zonă unde Moldova nu poate controla nimic și cred că acolo s-au făcut fraudele cele mai serioase.”Europa Liberă: Dar cetățenilor nimeni nu le-a luat acest drept de a vota. Boris Cremene: „E complicat. Eu am o părere foarte reticentă și specială față de Transnistria.”Europa Liberă: Dar cred că vă pasă cum va fi soluționată această problemă?Boris Cremene: „Îmi pasă, într-un fel, dar dacă mă întrebați pe mine, eu aș renunța la această luptă.”Europa Liberă: Se zice că la pământ nu e bine să renunți.Boris Cremene: „Avem un râu între aceste două pământuri, avem o apă între noi. Aici factorul ucrainean este foarte important. Pentru că Transnistria este o gaură neagră, de fapt, a contrabandei. Și atunci, dacă nu stârpim lucrul acesta, nu văd care ar fi impactul Transnistriei în economia noastră, în viața noastră. Decât să fure unii, să treacă totul pe acolo... Mi se pare fără sens.”Nu știu dacă putem să vorbim de stat. Noi n-am fost stat niciodatăEuropa Liberă: Pe 27 august R.Moldova va aniversa 30 de ani de la proclamarea independenței. Această tranziție interminabilă lasă în spate o țară săracă, o țară coruptă, o țară depopulată, un stat care nu a reușit, totuși, să edifice această statalitate. Boris Cremene: „Nu știu dacă putem să vorbim de stat. Noi n-am fost stat niciodată. Niciodată n-am simțit statalitatea R.Moldova. Am fost într-un teritoriu unde au umblat hoții în stânga și în dreapta. Cumva m-am ferit, cumva am știut să mă protejez, dar eu n-am simțit protecția statului. Când zic stat – eu trebuie să simt asta! Noi, practic, nu avem elementele de bază: o armată serioasă, o justiție serioasă. Ce fel de președinte a fost Dodon, dacă, una-două, era la Moscova? Noi trebuie să creăm aici o țară, niște valori, să demonstrăm lumii că putem participa la actul civilizației! Deocamdată noi suntem consumatori, atât facem! Cumpărăm de la ăștia și de la ăștia, și de la ăștia, aducem mașini, cumpărăm haine. Nu producem nimic, în afară de puțin vin bun. Atât.”Europa Liberă: Dar R.Moldova din 2025 se va deosebi mult de statul de azi?Boris Cremene: „Eu cred că noi de azi începem o nouă viață! Și în 2025 se va simți foarte mult schimbarea aceasta, dacă acești piloți care vor veni și vor ridica această victorie vor putea zbura bine.” Europa Liberă: Și totuși ce povară cade și pe umerii cetățeanului, ca lucrurile să se îndrepte pe o cale bună în următorii ani? Boris Cremene: „Să fie mai responsabil.”Europa Liberă: Și ce ar însemna o responsabilitate mai mare din partea omului simplu?Boris Cremene: „Să-și plătească taxele la timp, să contribuie la buget, să aibă un comportament civilizat în societate. Pentru că asta e o mare problemă. Dacă vedeți ce se întâmplă în trafic, cum se comportă șoferii între ei, este dezastruos! Și așa se întâmplă și cu vecinii! Să nu arunce, elementar, gunoaiele de la balcon! Sunt niște chestii elementare. Cetățeanul de orice etnie trebuie să-și iubească acest stat, să-l respecte – și atunci el se va schimba.”Europa Liberă: Rămâneți optimist, înțeleg?Boris Cremene: „Eu mereu am fost optimist până în ultima clipă.”Europa Liberă: Vă mai gândiți să reveniți în străinătate?Boris Cremene: „Dacă planul A pică, atunci planul B funcționează.”Europa Liberă: Planul A care este?Boris Cremene: „Planul A e să rămân acasă, să fac ceva acasă, să dau tot ce am acumulat, aici, pentru că aici voi reveni întotdeauna.”Europa Liberă: Dar dacă mai plecați o dată, mai reveniți?Boris Cremene: „Cred că voi reveni doar așa, cu văzutul.”Europa Liberă: Dar se stopează fenomenul exodului, credeți, începând de astăzi? Boris Cremene: „Migrația este un lucru firesc, oamenii pleacă, se întorc. Am fost acuma la piața ecologică și foarte mulți agricultori, care produc alune, ulei presat la rece, sunt oameni care au fost în afară. Au învățat acolo niște chestii, s-au întors acasă și fac ceva. Dar este foarte greu, pentru că taxele sunt enorme, suportul este zero, din partea statului. Cred că dacă statul, R. Moldova, ar trebui să-și traseze niște criterii, ce facem noi în primul rând? Agricultură biologică? Vin de calitate? Ce facem noi, de fapt?! În afară de asta, noi n-avem, elementar, cartofi naționali, noi aducem totul! Trebuie să schimbăm conceptul agriculturii.”Europa Liberă: Dar ca să fie schimbat acest concept, totuși, se cer investiții foarte mari în acest domeniu.Boris Cremene: „Agricultura cere. De exemplu, în Portugalia, un producător de vin are 14 mii de euro, dotație, la hectar! Practic, omul nu face bani vânzând vinul, nu. Vinul este o plăcere pentru el. El are asigurat spatele mereu. Și aceștia sunt bani europeni.”Europa Liberă: Dar chiar dacă Portugalia este țară producătoare de vinuri, știu că vinurile moldovenești au penetrat piața portugheză?Boris Cremene: „Da. Eu cred că Simion Croitoru, căruia eu îi zic ambasadorul vinului, am fost la câteva degustări, era coadă la el, pentru că portughezii au foarte puțin vin de clasă premium sau șampanie, vin spumant. Moldova, la capitolul acesta, eu am rămas surprins, companiile mici apar în fiecare zi, tot mai bune și mai bune. Așa că noi avem un produs extraordinar, asta ar fi cartea de vizită a noastră.” Europa Liberă: Și ziceți că producătorul, dacă va fi sprijinit, inclusiv prin subvenții, atunci lucrurile se schimbă în agricultură?Boris Cremene: „Noi trebuie să dezvoltăm turismul rural, care s-a păstrat în foarte puține țări din lume. Lumea nu mai știe să mulgă o capră sau o vacă, să sădească un pom. Deci, Moldova are perspective extraordinar de mari, dar pentru asta trebuie să fie un guvern căruia îi pasă.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?Boris Cremene: „Îmi doresc să rămân acasă, să fac aici ceva frumos, să stau cu prietenii, să-mi trăiesc bătrânețea în limba mea.”