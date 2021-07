Coronavirus România, 15 iulie 2021. Câte decese cauzate de COVID-19 au fost înregistrate azi

17:00

Alin Oprea, fostul solist al trupei Talisman, și iubita sa, Medana, sunt împreună de 2 ani și se iubesc la nebunie. Într-un interviu recent, despre relația pe care o are cu femeia despre care zice […] The post Alin Oprea, dezvăluiri emoționante despre iubita lui, Medana: „Mi-a dăruit Iubirea când am fost tratat cu ură” appeared first on Cancan.