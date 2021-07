Val de glume pe seama elicopterului american, aterizat forţat în Bucureşti. „Să faci amiabila cu el, e ceva nou”

10:30

În perioada 16 – 18 Iulie, Elite Art Club UNESCO organizează la Sibiu Classics for Pleasure – At the End There’s Light. Un simbol cultural al Ardealului, festivalul propune trei concerte de muzică clasică şi o expoziţie inedită. Anul acesta tema festivalului este una plină de optimism şi speranţă, o odă adusă frumuseţii vieţii.