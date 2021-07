Astăzi, în Moldova și în lume

19:00

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 63 din cele 101 de mandate din Legislativul Republicii Moldova, în urma alegerilor anticipate de duminică. Astfel, partidul Maiei Sandu va avea o majoritate confortabilă de peste 60%. Parlamentul nou-ales trebuie să se întrunească în ședința de constituire, la convocarea președintei Maia Sandu, în cel mult 30 de zile de la alegeri. Legislativul se va considera legal constituit, din data primei ședințe, care va fi prezidată de cel mai în vârstă ales al poporului. O convorbire cu politologul român Iulian Chifu, fost consilier prezidențial în Departamentul afaceri strategice, securitate și politică europeană.Europa Liberă: Ce credeți Dvs. despre această victorie, pe care unii o numesc zdrobitoare, a partidului pro-prezidențial Acțiune și Solidaritate în alegerile parlamentare anticipate de duminică?Iulian Chifu: „E cronica unei victorii anunțate, adică toată lumea știa că acesta va fi deznodământul și îl știa pe toate direcțiile. Dacă vreți câteva elemente foarte directe, uitați-vă la strategia de campanie a principalului contracandidat, a Blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor. Acolo s-au făcut și alegeri proaste, dar alegeri proaste forțate, pentru că ascunderea lui Dodon în spatele lui Voronin n-a fost altceva decât o tentativă de a ascunde faptul că liderul de acolo este cel mai urât om în Republica Moldova. Acesta este criteriul său după pierderea alegerilor. Și înainte era cel mai urât om din Republica Moldova, l-a înlocuit pe Plahotniuc foarte simplu și foarte repede.”Europa Liberă: Adică, cel mai detestat?Iulian Chifu: „Cel mai detestat. Deci, el s-a ascuns în spatele lui Voronin, a scăpat de cele vreo 3-4%, cât ar fi luat Voronin, pe care le-ar fi pierdut și le-a adus în spatele său, însă asta l-a costat o treime din poziții și l-a costat un scandal intern și o problemă internă, pe care, oricum, o va deconta. E la al doilea rând de alegeri pe care le pierde. Al doilea lucru important de văzut în campania electorală la nivelul strategilor este că a fost o campanie de conservare. Comuniștii și socialiștii, prorușii și în spate toată zona aceasta de consilieri, de polit-tehnologi ruși aduși aici așa a gândit, știau că pierd și au vurt să diminueze dimensiunea înfrângerii și, eventual, că asta a fost a doua condiție, dacă pot pasa responsabilitatea, să nu mai fie a lui Dodon, să fie a cuiva – a venit cineva din afară, s-a întâmplat ceva, oricum, nu-i din vina lui. Ei bine, nici asta n-a mers, pentru că, dacă ne uităm pe rezultatul real final, 27 la sută înseamnă o înfrângere radicală. Dacă dăm jos și procentele Partidului Comuniștilor, vedem că, în fapt, socialiștii au pierdut o treime din voturi și vorbim de marja lor normală, fără investind sume importante în mass-media, investind Rusia sume importante în zona războiului informațional. Apropo, care nu înseamnă numai fake news, cum se evaluează pe aici, nici reziliența nu înseamnă cumva doar fake news, înseamnă mult mai multe lucruri. Și au avut foarte multe instrumente, unele au mai ieșit și public, altele în mai mică măsură, unele, care erau mai de suprafață, au putut fi, parcă Deutsche Welle a dat un material, au mai apărut și pe aici câteva elemente, însă strategia reală a fost foarte puternică, foarte reală. Rusia s-a implicat în Republica Moldova, ca să ne lămurim, a luptat în Republica Moldova, însă obiectivul său realizat, obiectivul său conceput a fost acela de a nu pierde atât de mult pe cât ar fi putut să piardă în condițiile în care valul de protest împotriva contrareformelor generate de Dodon timp de patru ani a fost enorm. Stagnarea din punct de vedere economic, blocarea unor investiții, toată nebunia aceea cu, iată, privatizarea, că îmi vine întotdeauna, Victoriabank, deci, privatizarea s-a făcut de către un dobânditor de bună-credință, cu toate agrementele și cu toate garanțiile statului Republica Moldova, pentru ca în momentul în care a devenit proprietar să se pună poprire pentru niște datorii, vezi Doamne, sau niște probleme anterioare. Asta nu se întâmplă nicăieri și acesta este un semnal pentru care investitorii nu vin în Republica Moldova. Ei bine, toată această regresie, nu mai vorbim de componenta de justiție sau de corupție, au fost cele care au generat acest rezultat.”Europa Liberă: Pe cine mai treceți în lista perdanților alături de Igor Dodon?Iulian Chifu: „Alături de Igor Dodon pun toată zona de dreapta, mă refer la partide din acestea de buzunar, pentru că trebuie spus că o altă componentă a strategiei a fost denigrarea Maiei Sandu, anume a Maiei Sandu, nu a partidului în sine. Au mai încercat câteva din numele de pe listă, dar Maia Sandu a fost tema esențială pentru zona războiului informațional rus și cea de-a doua a fost susținerea partidelor mici care nu pot face pragul, pentru a...”Europa Liberă: Platforma DA nu a reușit să acumuleze mai mult de 3 la sută. De ce? Aveți o explicație? Iulian Chifu: „Era evident, Andrei Năstase trebuia să plece după pierderea Primăriei Chișinău. În acel moment, el trebuia să-și dea demisia, trebuia să paseze ștafeta conducerii partidului la unul dintre colegii săi cu capacitate electorală și măcar să stabilizeze partidul. De asemenea, toată politica sa de a zgândări, de a băga bățul prin gard și de a fi întotdeauna anti-Maia Sandu, iată unde a dus. Iar toată cealaltă poveste cu plimbările la București, primiri la prim-ministru, primiri pe la miniștri n-a avut niciun fel de relevanță, pentru că a fost o relație între partide. PPDA este în aceeași familie politică cu PNL-ul, dar, în rest, nu a avut niciun fel de sprijin de altă natură și, pe de altă parte, toată lumea, dacă ați văzut, a evitat să-i spună ceva de rău, a lăsat PPDA-ul și pe Andrei Năstase să cadă prin el însuși, prin prostiile făcute. E la fel și cu PDM-ul, e la fel și cu Candu, dar Candu n-a mai candidat; e la fel și cu PLDM-ul și Filat aici, la fel, a înțeles, a sesizat, a avut mai mult fler politic și nu s-a băgat, ba a spus să se susțină Maia Sandu. Deci, toată această pleiadă de partide 5.47//Europa Liberă: Tabăra unionistă, cele două partide – AUR și PUN – au adunat și ele un scor destul de modest, nici măcar câte un procent.Iulian Chifu: „Era natural, 0,4 la sută, ceva sub 0,5 la sută...”Europa Liberă: Și asta pe fundalul când totuși curentul unionist în Republica Moldova se bucură de o mare simpatie...Iulian Chifu: „Curentul unionist în Republica Moldova este undeva între 30-35 la sută, n-a depășit niciodată, cam aici suntem, iar unioniștii din Republica Moldova au votat-o pe Maia Sandu. Era natural, e un proces care se numește votul util, pe de o parte, pe de altă parte, și în partea PUN-ului, care în contextul dat nu a avut o vizibilitate foarte mare și nici n-a prea investit, că nu prea avea de unde, dar, mai ales, din punctul de vedere al noii creații acesteia AUR, care cade și în România, nu numai pe aici în sondaje. Lipsesc, în primul rând, personalitățile, iar ideea steagurilor fluturânde a devenit foarte vetustă, respinsă de toată lumea, respinsă, în primul rând, de autoritățile de la București. Și, în acest context, toată această construcție artificială pe rețelele sociale, tentația de a contracara, de a pune sub semnul întrebării orice tip de autoritate, că asta este formula nihilistă antisistem, nu avea cum să reziste, mă refer la zona aia. La zona PUN-ului au nevoie de personalități, o partea le-au adunat deja, dar au nevoie de câteva personalități. În general, reconstrucția unor partide de nișă, după acest moment, se poate face pe perioada care urmează, dar în niciun caz cu persoanele respective, în niciun caz, în cea mai mare măsură cu etichetele respective și în niciun caz cu cei care au venit în mod special, făceau parte din propagandă și au primit și bani pentru a candida și a smulge voturi din zestrea Maiei Sandu. Toți aceștia sunt, în momentul de față, practic, condamnați să dispară din istorie. Bine, așa partide, vă aduceți aminte PNL-ul... Mai există Vitalia Pavlicenco sau cine mai era pe acolo? Este tot un partid din astea care există undeva, dar el nu are, de fapt, niciun fel de relevanță în spectrul politic al Republicii Moldova. Acolo trebuie o reconstrucție din temelii și făcută pe cu totul și cu totul alte temeiuri, într-o variantă modernă și cu personalități cu adevărat relevante, pentru că și aici s-a produs același tip de problemă care s-a întâmplat, iată, și în România, și în alte democrații. Este o decuplare a leadership-ului politic de elita naturală și de elita profesională a Republicii Moldova în acest sens.”Europa Liberă: O mare dezamăgire trăiește Renato Usatîi. El, în intenția de a crea Blocul „Renato Usatîi” s-a aventurat și credea că cu ușurință va trece pragul de 7 la sută, însă nu a ajuns nici măcar la 5 la sută. Iulian Chifu: „E adevărat, dar Renato Usatîi eu aș spune că el și-a jucat rolul. Exact în măsura în care celelalte partide finanțate de Moscova trebuiau să smulgă voturi din zestrea Maiei Sandu, Renato Usatîi a adus voturi în prezidențiale în zestrea Maiei Sandu, voturi care au rămas la Maia Sandu și, mai mult decât atât, a smuls voturi din zestrea prorușilor, iar Renato Usatîi la acest capitol și-a jucat rolul. Este important acest lucru să-l recunoaștem, nu discutăm personalitatea, relațiile ș.a.m.d. Deci, Renato Usatîi are un rol jucat în actuala situație și în actuala victorie, iar acest lucru într-un moment de liniște, în spatele ușilor închise, în condițiile în care toate datele sunt pe masă ar trebui recunoscut, pentru că așa este.”Europa Liberă: Partidul „Șor” îl treceți în lista celor învinși sau în lista celor care au câștigat?Iulian Chifu: „În mod surprinzător, recunosc, acesta a fost singurul punct unde eu îl plasam pe Șor sub 5 la sută, e singurul punct care nu ieșea la calcule. Partidul „Șor” a performat dincolo de nivelul la care se putea aștepta, un lucru relevant în următorul context: odată că, probabil, din voturile pe care le-ar fi putut acumula socialiștii, iată, o parte s-au dus la Șor și nu s-au pierdut, ca să intre la redistribuire. Pe de altă parte, trebuie spus foarte clar că acolo procedura lui de construcție la nivelul Orheiului, acele magazine sociale, care au fost utilizate, e adevărat, ca și instrumente de cumpărare a votului, acele lucruri ar trebui gândite cu atenție și aduse într-o matcă modernă și reală, dar preluate, pentru că e clar că cetățenii Republicii Moldova, cel puțin o anumită pătură, o anumită parte a acestor cetățeni au nevoie de aceste simboluri. O administrație locală, iată, Renato Usatîi n-a putut să performeze, dar, din nou, în primul moment în care a pierdut Renato Usatîi a plecat, a renunțat la conducere, iarăși, un gest de salutat, pe de altă parte, din punctul celălalt de vedere e vorba de acele magazine sociale. Deci, undeva va trebui ca elementele pozitive care au făcut, după o analiză concretă și minuțioasă, ca Partidul „Șor” să intre în parlament, ar trebui privite cu atenție, dată la o parte povestea cu cumpărări de voturi și cu alte manevre dolosive și păstrată doar zona care este utilă.”Europa Liberă: Pe cine a favorizat votul etnic?Iulian Chifu: „Votul etnic a fost distribuit. În general, a fost geopolitic, dar să știți că nu absolut. O să vedem datele, în momentul de față mi-e foarte greu, că n-am văzut datele pe apartenență etnică relevate, dar eu cred că votul etnic, până la urmă, este unul echilibrat.”Europa Liberă: În general, se consideră că acest scrutin parlamentar anticipat a fost câștigat de Maia Sandu. De ce nu neapărat și de echipa sa, pentru că, totuși, Partidul Acțiune și Solidaritate e cel care a venit în parlament?Iulian Chifu: „E adevărat, dar a fost o bătălie de imagine. În ciuda a ceea ce s-a spus și ce s-a încercat, a fost o bătălie geopolitică. Deci, a fost clar o bătălie între Occident, România, Europa și Rusia. Și încă ceva, indiferent cum se va așeza situația în Republica Moldova, până la o eventuală Unire, să știți că situația de aici va fi întotdeauna geopolitică, niciodată nu va putea să fie altfel. Chiar dacă în Occident, inclusiv România a renunțat în mare măsură a juca această carte aici, Rusia nu uită și are pe masă cărțile de geopolitică și nu știe altceva. E politica de mare putere, politica de putere și, în consecință, vrem-nu vrem, orice strategie trebuie să țină cont de această realitate și s-o aplice.”Ce poate Moscova să facă altceva, decât să amenințe?Europa Liberă: Apropo, se vede o mare diferență între felul cum au înțeles să fie felicitați câștigătorii în Republica Moldova de către Vest și de către Est. Iulian Chifu: „Aceasta este simbolistica clasică în Uniunea Sovietică și Federația Rusă o utilizează în continuare, e adevărat. Pe de altă parte, lucrurile sunt foarte clare. Adică, dacă cineva are un semn de întrebare și mai așteaptă să se pronunțe rezultatele oficiale, lucrul acesta se întâmplă când suntem undeva la o situație comparabilă, când ai în față un partid cu o asemenea victorie pe care ai văzut-o din prima, o știai și dinainte, dar să zicem că ai văzut-o după primele rezultate, din acel moment, orice explicație că așteptăm Curtea Constituțională este o copilărie. E clar că e o opțiune de natură politică pentru cei care n-au felicitat victoria de la Chișinău.”Europa Liberă: Și totuși, Moscova atenționează că, în cazul înrăutățirii cooperării moldo-ruse, dosarul transnistrean ar putea să fie cel mai important subiect în relația dintre Chișinău și Moscova.Iulian Chifu: „Ce poate Moscova să facă altceva, decât să amenințe?”Europa Liberă: Vă întreb pe Dvs., ce mai poate face?Iulian Chifu: „În momentul de față, Moscova amenință. Moscova amenință nu numai Republica Moldova, Moscova a amenințat și Belarusul în momentul în care era o anumită situație, amenință și Georgia, amenință Ucraina, amenință România, amenință Occidentul, amenință și Statele Unite să nu cumva să deschidă baze prin Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, ca și cum acolo, acele state ar fi domeniul sau statul suveran al Rusiei.”Europa Liberă: Dar dacă Moscova s-ar aștepta la o cooperare bună între Kremlin și Chișinău, totuși ce ar trebui să facă autoritățile Republicii Moldova?Iulian Chifu: „Eu nu cred că va fi o cooperare rea. În primul rând, pentru că Republica Moldova, Maia Sandu, în momentul de față are atât de multe lucruri de făcut, încât nu are timp de a deschide un front și de a lansa o confruntare în relația cu Moscova. După mine, în momentul de față sunt câteva lucruri de făcut. Sigur, primul lucru este preluarea puterii pe deplin - parlament, guvern -, preluarea celorlalte instituții, după care avem un set de instituții care s-au făcut de râs în ultima vreme – Comisia Electorală Centrală, că o pomeneam, Consiliul Audiovizualului, păi aceea n-a fost monitorizarea zonei strict fake news, zona unei campanii corecte n-a fost în niciun caz, sub nicio formă, cu probe date de la societatea civilă direct și n-a luat nicio măsură. Avem însă o problemă majoră în instituție și acolo este necesară o reformă majoră, în primul rând, de oameni.”Europa Liberă: Tocmai am vrut să vă întreb - care sunt provocările cele mai mari care stau în fața următoarei guvernări? 63 de mandate totuși e un scor bun, am auzit de la fruntașii Partidului Acțiune și Solidaritate că ar mai putea să caute câteva voturi ca să aibă o majoritate confortabilă constituțională, ca să poată modifica unele prevederi ale Constituției, când e vorba despre justiție și reforma în acest sector.Iulian Chifu: „Deci, primul lucru care cred că este important cred că este resursa umană. Resursa de cadre în Republica Moldova, în general, este foarte complicată, noi facem acum studiul pe strategia de securitate națională și un sondaj pe percepție. Să știți că fuga tinerilor, fuga din țară a tinerilor, a experților și a forței de muncă devine o amenințare de securitate națională în Republica Moldova, nu există măsuri de natură coercitivă pentru a opri acest exod, ci doar pe cele care înseamnă o stabilizare. E adevărat, la nivel politic avem deja o deschidere, există o speranță, în momentul de față poate măcar să fie stopat exodul sau încetinit, dacă nu aduși oamenii înapoi. În al doilea rând, în spațiul public trebuie spus că nivelul de salarizare e foarte redus. Cine să vină în spațiul public să ocupe niște poziții și în condiții de integritate, adică fără să-și obțină resursele din corupție, din alte acțiuni? În acest context trebuie avut foarte clar la îndemână faptul că Republica Moldova trebuie să crească, trebuie să crească economic, trebuie să aibă forța să-și plătească cetățenii...”Europa Liberă: Și atunci guvernarea să fie monocoloră sau să fie multicoloră?Iulian Chifu: „Absolut monocoloră, nu se pune problema.”Europa Liberă: De ce absolut monocoloră? Iulian Chifu: „Pentru că în momentul în care ai câștigat...”Europa Liberă: Doar PAS-ul trebuie să-și asume întreaga guvernare?Iulian Chifu: „Exact, evident! Nu există variantă, înseamnă o abdicare de la o situație. Când ai ajuns la acest nivel cu o asemenea majoritate, a abdica și a nu face un guvern monocolor, și a nu-ți atinge proiectul este o fugă de răspundere. Niciodată electoratul nu va fi de acord că tu trebuie să manevrezi, să mai iei trei voturi, să negociezi cu cineva care n-are programul pe care l-a votat. Deci, în momentul de față, variantă alternativă nu există și nu exista nici în varianta în care să zicem că ar fi intrat PPDA-ul. Nu! Uitați-vă, apropo, că mă întrebați mai devreme de Andrei Năstase. Ce poate fi mai penibil, tu nu intri în parlament, știi că nu intri, ai toate premisele, ieși primul și spui că ești gata de guvernare?! Asta este din categoria gâgă politică, din zona aia marginală și foarte ieșită din realitate.”Europa Liberă: Deci, lăsați să se înțeleagă că și funcția de președinte al parlamentului, și funcția de șef al executivului, și întreaga garnitură guvernamentală trebuie să-i aparțină PAS-ului?Iulian Chifu: „Exact! Toate funcțiile, în momentul de față, trebuie să-i aparțină PAS-ului în mod obligatoriu. Este o asumare politică extremă, majoră, toate instituțiile trebuie preluate de către PAS și PAS în această situație trebuie să arate că face aceste reforme pe care le are de făcut.”Europa Liberă: Și primele reforme ei le-au anunțat care trebuie să fie. Reforma justiției, credeți că e cu șansă în scurt timp să livreze rezultate aici?Iulian Chifu: „Nu, acum nivelul de așteptare este foarte mare, însă trebuie explicat foarte clar și o facem și noi iată acum că primele lucruri durează vreo trei luni ca să preiei instituțiile statului. În primul rând că, probabil, că se va merge mai repede de cele 30 de zile, dar, formal, la 10 august ar fi convocarea parlamentului, o s-o vedem mai devreme, firește, pe urmă - formarea fracțiunilor, guvernul, votarea guvernului. Eu sper că până la sfârșitul lunii iulie-începutul lunii august să avem deja guvernul.”Europa Liberă: Dvs. cunoașteți foarte bine - PAS a prezentat două componențe ale guvernului în fostul legislativ. Iulian Chifu: „Cam aia va fi componența guvernului, mă aștept ca aceea să fie...”Europa Liberă: Ar putea să rămână aceiași oameni?Iulian Chifu: „Da, în cea mai mare măsură cred că aceia vor rămâne, pentru că e vorba de oameni care au fost validați, sunt din interiorul partidului, sunt oameni care au ajutat, probabil că mai intră în discuție, cu mici discuții, eventual, susținerea și activitatea lor în campania electorală, dar aici nu cred că sunt probleme, ideea nu este a unei nominalizări, ideea este a capacității de a face niște lucruri. Sigur, am și eu niște rezerve privind unele persoane, n-am să le evoc acum, dar e strict din punctul de vedere al capacităților, numai nu uitați, PAS-ul vine, Maia Sandu vine cu toată susținerea occidentală și cu deblocarea resurselor financiare și ale României, nu uitați că nu s-a semnat acel acord, sunt 68 de milioane de euro...”Europa Liberă: ...care au rămas din acele 100 milioane de euro pe care România le-a promis Republicii Moldova.Iulian Chifu: „Cine dă cu picioarele la 68 de milioane, că nu vrea să-și asume reformele? Nu le-a promis, a dat din ele, că din 100 de milioane, și dădea în continuare, România a tras de Republica Moldova să semneze mai departe, să prelungească, să ia acei bai. Doi: fondurile de la Uniunea Europeană, care s-au blocat pentru motivul că Republica Moldova nu a făcut reforme. Vine un partid care asta face, vine un președinte decis pe această direcție, acești bani vor veni, sunt fondurile de relansare după pandemie a Republicii Moldova. În momentul de față, e vorba și de o deschidere în privința investițiilor, cu ceva modificări în zona justiției și niște garanții că justiția este corectă, că nu mai avem povești din alea raider, cu luat afacerile de sub fund, cu marii oligarhi care manevrează bani și pe la parchete, și pe la justiție, din acel moment și investitorii vor veni mai cu vână, inclusiv, vă spun în mod direct, și din România. Investitori români sunt pregătiți să vină în Republica Moldova în condițiile în care, firește, au un tratament corect.”Europa Liberă: Dar ziceam că PAS a făcut două tentative cu o garnitură guvernamentală în fostul legislativ, la funcția de premier erau avansate două nume: al Nataliei Gavriliță și al lui Igor Grosu. Care din aceste figuri politice ar putea să rămână în fruntea executivului?Iulian Chifu: „Cred că, în momentul de față, e doar o opțiune, oricare dintre ei ar putea, dar, după mine, Natalia Gavriliță se va ocupa de guvern, iar Igor Grosu trebuie să se ocupe de parlament. Nu uitați că e vorba de trei puteri în stat, nu poți să lași parlamentul, mutând toată greutatea politică la guvern, ai nevoie ca parlamentul să fie gestionat de președintele partidului sau, mă rog, cel care deține.”Europa Liberă: Dar, apropo, dacă o parte din cei care au ajuns în parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate se vor regăsi în guvern, atunci...Iulian Chifu: „Se vor completa, veți avea ocazia să vedeți cam cât de mulți pot să intre în funcții guvernamentale și administrative, guvernul o să aibă, probabil, 12-14 membri, vor mai fi și prin diverse instituții. Deci trebuie să vedeți că și lista se va înainta și de la 63 vom ajunge la 75, la 80 care vor intra în parlament. E decizia PAS-ului, e decizia partidului și, practic, e decizia președintei Maia Sandu formula pe care o va adopta cel mai bine. Dar, vă spun, părerea mea este că greutatea politică trebuie să rămână în Parlamentul Republicii Moldova, pentru că acolo se vor vota legile, iar în momentul de față responsabilitatea este cu atât mai mare, cu cât nimeni nu te va ierta când ai 63 de voturi, că îți lipsește un vot sau nu știu cine nu e prezent, sau într-o comisie a ieșit nu știu ce. Nu! Acolo trebuie să meargă uns, trebuie să fie ceas, trebuie să fie niște președinți de comisii foarte serioși, trebuie echilibrat proporțional cu opoziția, adică vor trebui date comisii și la opoziție, ca președinție, firește, proporțional, dar, practic, controlezi parlamentul, controlezi toată decizia din parlament.”Europa Liberă: Și Republica Moldova rămâne a fi un stat cu formă de guvernare parlamentară?Iulian Chifu: „Este ceea ce avem la ora actuală la nivelul Republicii Moldova, dar în condițiile în care președintele aparține aceluiași partid și în condițiile în care victoria partidului, de fapt, ține de imaginea președintelui, eu cred că, de facto, conducătorul statului este Maia Sandu și, firește, dacă va exista și o majoritate constituțională, mă aștept ca acest lucru să fie consemnat și constituțional și mă aștept, în primul rând, cel puțin cu atribuțiile reale, pentru că nu uitați că o serie de atribuții au fost luate de la președinte în diferite momente, cu diverse motive. Dar mai mult de atâta mă aștept ca unele dintre legile constituționale care așteaptă de multă vreme, vezi limba română, în Constituție să își găsească soluția, în momentul în care ai 66 de voturi și ai o susținere...”Europa Liberă: 63...Iulian Chifu: „Da, când vei avea 66-67 constituționale și când ai jumătate dintre ele sau o treime din ele venite de la unioniști, în momentul respectiv, sau restul de la proromâni ar fi foarte complicat să refuzi punerea în acord a deciziei Curții Constituționale cu situația din Constituție.”Europa Liberă: Igor Dodon a promis că totuși opoziția în actualul parlament, rezultată în urma alegerilor din 11 iulie, opoziția o să fie una dură, una care să taxeze guvernarea.Iulian Chifu: „Este normal. Vă așteptați la altceva? Cu cât e mai mică, cu cât e mai coerentă, cu atât ar putea fi mai dură, pentru că nu are altceva de făcut și e și foarte sănătos. Pentru o putere atât de mare, e normal să existe opoziție, dar eu mă așteptam ca, într-un timp, să vedem și o opoziție sau, dacă vreți, o susținere critică din afara parlamentului.”Europa Liberă: Extraparlamentară...Iulian Chifu: „Pentru că vor începe să se structureze noi formațiuni politice, care vor profita de acest partid mare care este la guvernare și vor avea tendința să urmărească, de asemenea și să critice unde sunt greșelile.”Europa Liberă: Blocul comuniștilor și socialiștilor va fi un bloc de nezdruncinat? Cel puțin, deocamdată, ei promit să fie o singură fracțiune.Iulian Chifu: „E prea devreme să spunem așa ceva. Ar fi o speculație, nu știu, până una-alta vedeți că Vladimir Voronin la 80 de ani iese la pensie ca deputat în parlament mulțumită acestei mezalianțe și acestei structuri. Cred că e fericit, a reușit să ducă comuniștii într-o direcție, altfel, partidului lui îi era foarte greu să facă pragul vreodată.”Europa Liberă: Reforma justiției ar fi prioritatea numărul unu, dar mai sunt și alte reforme care trebuie implementate. Credeți că se va ajunge și la o reformă administrativ-teritorială?Iulian Chifu: „E obligatorie!”Europa Liberă: De ce?Iulian Chifu: „Din punctul de vedere al eficienței, capacității financiare e obligatorie, inclusiv pentru ca să crească salariile. O reducere a numărului de unități administrative este enormă, gândiți-vă că aveți o structură comparativă cu a României ca număr, toată lumea are șefii de raioane, 40-39, câte aveți de raioane, e imposibil, preturi în Chișinău...”Europa Liberă: 33 de raioane...Iulian Chifu: „Da. Deci este mult prea mult.”Europa Liberă: Reforma aceasta trebuie să înceapă de jos în sus sau de sus în jos?Iulian Chifu: „Nu există, e program politic, este decizie politică, este vot politic, nu există așa ceva. Firește, poți să consulți, dar niciodată o unitate administrativă mică nu va fi de acord să plece acasă sau să se unească cu cea vecină, mutându-și sediul acolo. Trebuie păstrate, descentralizate serviciile, eventual, digitalizate, ca fiecare să aibă acces la servicii, dar ele trebuie mutate în structuri mult mai flexibile, mai mari. Noi am avut această problemă, o avem în continuare cu regionalizarea. Ai nevoie să ai circa un milion de oameni într-o zonă regională, ca să se justifice structura administrativă completă. Deci, cam așa trebuie gândit. În Republica Moldova nu vom ajunge la nivelul acesta, dar măcar să facem niște județe comparabile cu județele din România, cu între 500 și 800 de mii de locuitori într-un județ. Atunci, administrativ s-ar justifica, ai avea cum să o faci mai flexibilă și să ai capacitatea să fii eficient administrativ. Și nu uitați că fiecare ban care este scos din risipa asta enormă, să aibă fiecare câte un post plătit foarte prost, dar să aibă câte un post, eventual, încurajând corupția din lipsă, din nivelul foarte jos de salarizare și creșterea economică, sunt cele două care aduc bani pentru o creștere normală a salariilor pe care și-o poate permite Republica Moldova pas cu pas, an cu an, în funcție de capacitatea sa de dezvoltare.”Europa Liberă: O prioritate, cel mai probabil, va fi și diversificarea resurselor energetice? Republica Moldova rămâne, deocamdată, dependentă doar de resursele energetice din Est, s-a construit gazoductul Iași-Chișinău, dar nu este funcțional, gazul, deocamdată, nu curge prin țevile acestui gazoduct.Iulian Chifu: „Nu trebuie decât să semneze acordurile... Este funcțional, numai că trebuie niște acorduri acolo, cum sunt funcționale și, mă rog, puteau fi construite imediat, dar n-au fost trimise niște date privind podul de la Ungheni sau cu Stânca-Costești, sau conexiunea energetică. Toate sunt pregătite, pot fi livrate mâine la cheie, dar gândiți-vă că cu banii românești, europeni, cu voința, cu toată capacitatea de la guvern a existat un sabotaj complet, inclusiv de tipul: nu trimitem hârtiile despre partea noastră cum e. Și nu poți să faci măsurătorile, nu vine România să facă măsurătorile, greutatea, structura solului și alte chestiuni în partea astalaltă a Prutului, ca să se apuce să vadă lucrurile. Deci, odată cu schimbarea de guvern, se schimbă și tipul de bunăvoință, va trebui umblat în mod substanțial și la niște poziții-cheie, care sunt deținute de foarte multă vreme de aceiași titulari și care sunt bine cunoscuți, apropo, de modul în care funcționează. Până la urmă, trebuie o combinație între cei care cunosc, știu, nu poți să inventezi totul de la zer, și cei care sunt în mod specific extrem de cinstiți, dar poate știu în mai mică măsură. Trebuie evitat ca acei care știu să aibă și decizia, și să revină la metehne de altă natură, iar de fiecare dată când aceste metehne sunt identificate, justiția trebuie să-și facă treaba.”Europa Liberă: Energia este livrată de la Cuciurgan pentru Republica Moldova. Credeți că acest subiect ar putea să apară în dialogul Chișinău-Tiraspol?Iulian Chifu: „Da. În momentul în care se închide, nu știu dacă în dialogul cu Tiraspol, că n-avem treabă cu Tiraspolul, în discuția cu Cuciurganul n-are legătură Tiraspolul, are legătură cu, hai să zicem, „proprietarul” ce se întâmplă pe acolo, sau cu Rusia, sau... Da, sigur, există o ofertă, a fost o ofertă a Ucrainei care era mult mai bună și la care s-a renunțat, există o ofertă a României. Republica Moldova are, în momentul de față, de unde să dobândească, poate să treacă și la energie curată, uitați-vă la proiectul european, e posibil ca saltul spre energie curată, energie verde și saltul către digitalizare să poată fi făcut concomitent de către Republica Moldova în noile condiții, în noua guvernare.” Europa Liberă: Reglementarea transnistreană își va face loc printre prioritățile viitoarei guvernări?Iulian Chifu: „Nu cred că, în momentul de față, se pune problema unor salturi sau schimbări majore; în momentul de față, cred că trebuie găsită o formulă de modus vivendi și de punere în acord a lucrurilor solicitate deja de Maia Sandu, inclusiv retragerea trupelor ruse, retragerea armamentelor. Cred că aici este necesară o reluare a unei bune relații cu Ucraina. Asta este marea diferență, că mă întrebați mai devreme de Rusia, ce poate face Rusia, Rusia nu poate să facă ce a făcut în Abhazia și Osetia de Sud, pentru că nu are graniță comună, aici este Ucraina care are propria sa problemă, care a învățat lecția și cu care, în primul rând, e de înțeles, trebuie preluate toate punctele de control de frontieră, făcut control comun și începută o luptă anticorupție serioasă, evitarea contrabandei, a traficului de diferitele facturi. Și cu această ocazie există instrumente de natură administrativă care pot duce și la o reașezare a situației din interiorul regiunii separatiste, care să permită condiții mult mai bune de abordare a subiectului în mod direct.”Europa Liberă: O relație bună a Republicii Moldova cu Vestul și implementarea prevederilor Acordului de Asociere, pe care îl are semnat Republica Moldova cu UE, ar însemna că din partea Bruxelles-ului poate să apară o perspectivă clară pentru integrarea europeană pentru Republica Moldova?Iulian Chifu: „Este posibil ca, în primul rând, nu uitați, avem două probleme. În primul rând, că am avut o contrareformă, actualul guvern trebuie să compenseze tot ce a stricat Igor Dodon. În al doilea rând, avem lupta împotriva corupției, care e dinainte de Dodon și acolo justiția și corupția sunt două chestiuni care mănâncă un mandat, în mod normal. Indiferent că ai schimbat structura, până ajungi să implementezi în cele mai joase, până începe justiția să curețe, până începe viitorul DNA, sau cum se va numi el, să culeagă persoane din acestea implicate în diferite lucruri va fi muncă multă. În cunoștință de cauză vă spun, am participat într-o administrație care timp de zece ani asta a avut în prim-plan și ușor nu este. E complicat, există o reticență, există reacție din partea societății, însă în momentul în care majoritatea susține, și am văzut că susține această direcție, nu cred că poate să stea cineva în acest drum. Cel puțin, acest mandat și mandatul viitor al Maiei Sandu, pentru că e obligatoriu să mai ia un mandat, schimbările nu se pot face în patru ani, sunt necesare pentru a aduce Republica Moldova în pole position, să ajungă din nou prima dintre țările Parteneriatului Estic, cu toate reformele făcute, cu elementele, vă spuneam, de energie verde și de economie verde, în general, și de digitalizare aduse la zi și după aceea eu cred că pe două mandate prezidențiale ale Maiei Sandu, la sfârșit poate depune solicitarea, cererea de aderare la Uniunea Europeană.” Europa Liberă: Acțiunile noii guvernări vor fi urmărite inclusiv cu lupa de opozanți.Iulian Chifu: „Nu numai de opozanți, și de Bruxelles, și de București, și de Washington, de toată lumea, de partenerii externi.”Europa Liberă: Ce nu ar trebui să facă următoarea guvernare?Iulian Chifu: „Cred că ar trebui să evite excesele și pornirile radicale.”Europa Liberă: Ca de exemplu?Iulian Chifu: „Deci, va trebui să găsească o formulă de echilibru de fiecare dată, adică nu ar trebui să vedem într-o luptă anticorupție de tip vindicativ, de tip luat la țintă, în primul rând, opoziția; nu, în primul rând, trebuie să iei la țintă propriul partid, să iei mai întâi buruienile din propria casă, din propriul executiv, din propriul partid, oricât ar fi de pernicios și ar costa ca imagine, dar lucrul acesta este primul care trebuie de făcut. Din nou, vă spun în cunoștință de cauză, am participat la o asemenea chestiune și era destul de dificil când președintele Traian Băsescu se întâlnea cu partidul și când trebuia să le explice de ce unii dintre colegii lor ajung în spatele gratiilor, ajung în instanță, ajung cu probleme majore, din acest motiv. Primul lucru pornește, iar cei din opoziție încă nu, urmează și cei din opoziție, dar, pentru a avea credibilitate, prima curățenie vizează partidele și zona puterii, asta dă credibilitate unei lupte împotriva corupției.” Europa Liberă: Putem considera că rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie sunt un cadou pentru cea de-a 30-a aniversare de la proclamarea independenței?Iulian Chifu: „Puteți să o considerați cum doriți. Eu aștept un cadou pentru a 30-a sau a 32-a aniversare a limbii române, a limbii noastre cea română, pe 30 august...”Europa Liberă: 31 august...Iulian Chifu: „Pe 31 august, da. Să vedem atunci limba română în Constituție consemnată, așa cum a decis Curtea Constituțională.”