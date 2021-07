A venit decizia în procesul de fraudă fiscală și spălare de bani în care a fost implicat Messi

00:10

Marius Șumudică, tehnicianul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre victoria la limită reușită de campioană în fața lui FCU Craiova 1948, scor 3-2. Șumudică n-a trecut peste erorile comise de propria defensivă, însă l-a taxat și pe Radu Petrescu, cel care i-a refuzat CFR-ului un penalty.„Ce emoții să ai? Am avut 13, 14 situații. Suntem abonați la două companii de statistică. Am avut peste 120 de atacuri, dintre care 89 periculoase. Eu am fost atacant. ...