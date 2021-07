Oficial! Olivier este noul jucător al lui AC Milan

13:30

Amicalul dintre AS Roma și FCU Craiova, despre care vorbise în premieră Ioan Becali, nu se va mai disputa.Despre subiect a discutat de această dată Victor Becali, fratele lui Ioan. Acesta susține că Jose Mourinho, antrenorul de la AS Roma, agrea ideea unui amical cu oltenii, dar totul a picat din cauza echipei familiei Mititelu.Amicalul AS Roma - FCU Craiova nu se mai joacă„A picat din cauza Craiovei. Ei nu au mai vrut. Mourinho acceptase meciul, dar asta e. ...