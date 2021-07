Cristi Tănase, încrezător și după eșecul din Bănie: „Ăsta e obiectivul nostru!”

20:20

Internaționalul spaniol Marcos Llorente, 26 de ani, și-a cerut în căsătorie iubita, Paddy, într-un mod inedit.Jucătorul lui Atletico Madrid a invitat-o la stadionul Wanda Metropolitano pentru un presupus eveniment în onoarea lui. Acolo, pe tabela de marcaj, a rulat un video cu imagini ale cuplului de-a lungul anilor iar la final fotbalistul a îngenuncheat și a cerut-o de soție. View this post on Instagram A post shared by Paddy - Charlotte (@paddy. ...