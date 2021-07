Două partide programate astăzi în Liga 1 » Opt variante de profit pregătite la UTA – Farul și Rapid – Chindia!

13:50

Cristian Predoi, un motociclist cunoscut în România, a murit vineri după amiază într-un accident produs pe drumul județean din Șaru Dornei, Suceava. Bărbatul avea doar 31 de ani și se afla într-o călătorie prin țară. […] The post Cabral, mesaj emoționant după moartea prietenului său Cristian Predoi: ”S-a dus prin alte lumi, așa cum a și trăit, pe două roți” appeared first on Cancan.