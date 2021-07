„Lobby” pentru al 7-lea Balon de Aur al lui Messi: „Este cel mai bun din lume!”

11:40

Rapid a efectuat o modificare asupra tricourilor de joc pe care le va folosi în acest sezon, semn că părerile suporterilor, exprimate în social media, au fost ascultate.UPDATE ora 11:30 - Victor Angelescu confirmă GSPÎntr-o intervenție la emisiunea „DigiSport Matinal”, Victor Angelescu, patronul Rapidului, a confirmat modificarea sesizată de GSP: „Da, este adevărat. Am luat în considerare ce au spus suporterii, am vorbit cu sponsorul și am schimbat locația lui”. ...