Reacția Biancăi Drăgușanu la adresa Oanei Mareș: ”Ar trebui să-ți aduci aminte că te-a adunat soțul tău de la amant de acasă”

21:30

Oana Roman, în vârstă de 45 de ani, a luat o decizie importantă pentru a se simți bine în pielea ei. În toamna acestui an, aceasta va ajunge pe masa de operație și va face […] The post Oana Roman, pregătită să ajungă pe masa de operație! ”Am o singură problemă pe care vreau să mi-o rezolv” appeared first on Cancan.