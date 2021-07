Proteste la Bangkok. Manifestanţii au fost dispersaţi cu gaze lacrimogene, gloanţe de cauciuc şi tunuri cu apă

14:45

Fosta vedetă tv Oana Mareş sare la gâtul Biancăi Drăguşanu, după ce aceasta a făcut unele afirmaţii controversate în interviul oferit lui Damian Drăghici. "Eu nu am reuşit să termin facultatea, dar am tot ce-mi trebuie", spune Bianca, afirmând că are prietene cu studii, dar care sunt vânzătoare şi merg cu metroul.