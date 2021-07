A murit Grigore Olteanu, omul din spatele marilor performanțe ale Bacăului

16:50

Radu Boboc (22 de ani), fundașul naționalei de fotbal U23 a României, povestește lucruri neștiute din viața sa și explică de ce are drept motto o expresie despre învingători: "Winners focus on winning, losers focus on winners". E convins că Olimpiada va însemna o aventură memorabilă.Gazeta Sporturilor este singura redacție din România, exceptând televiziunea de stat, care a trimis o echipă de jurnaliști la Jocurile Olimpice pentru a relata de la fața locului. ...