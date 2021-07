Ţările din OPEC+ au convenit creşterea livrărilor de petrol începând din august, pentru a tempera preţurile

06:15

Ultimul concert din Festivalul Classics for Pleasure – At the End There’s Light, desfăşurat la Sibiu, în perioada 16 – 18 Iulie, a fost susţinut, duminică seară, de solistul Ion Bogdan Ştefănescu, care a interpretat piese de mare popularitate pentru flaut şi orchestră, alături de Orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat din Sibiu, dirijată de Constantin Adrian Grigore. Invitaţii serii au fost soprana Andreea Novac şi tenorul Hector Lopez.