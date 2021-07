Ce se va întâmpla în România în următoarele săptămâni. Ce spune ministrul Sănătății

13:30

Deea Maxer se laudă în această vară cu o siluetă ca la carte. Soția lui Dinu Maxer a trecut la dietă după ce anul trecut, după nașterea celui de-al doilea copil, fanii din mediul online […] The post Deea Maxer a trecut la dietă după ce a fost criticată de fani! Cât a slăbit vedeta? „Îmi scriau că sunt dizgrațioasă” appeared first on Cancan.