Sărbătoare în satul dacic de la Năeni, unde oamenii trăiesc ca pe vremuri FOTO

M-ai înşelat, Oksana... Ai plecat la străini şi m-ai lăsat. Ai aruncat la coş tot ce am trăit împreună, ce am agonisit laolaltă.... Ţi-ai schimbat şi accentul, vorbeşti aproape altă limbă... Te-am bătut, din cauza ta, ca să-ţi intre minţile în cap, dar am făcut-o din dragoste. Şi tu tot nu ai înţeles...