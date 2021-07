Criminalul care și-a ucis iubita din gelozie i-a plimbat cadavrul prin oraș + detaliul care i-a șocat pe polițiști! Ionela cerea, disperată, ajutorul, în urma amenințărilor!

21:50

A câștigat competiția Survivor România și se bucură de aprecierea publicului mai mult decât și-ar fi imaginat. Zanni, puștiul luat de Alex Velea sub aripa lui, trăiește cele mai frumoase clipe de când s-a întors […] The post Cine este femeia care l-a crescut pe Zanni. Cum arată cea căreia artistul îi spune „mamă” appeared first on Cancan.