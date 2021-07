Când ar putea fi externat Benone Sinulescu. Ce spun cadrele medicale despre starea sa de sănătate

12:50

Vestea șocantă a încetării lui Florin Călinescu cu PRO TV a fost dată chiar de juratul de la ”Românii au talent”, duminică, pe pagina sa de Facebook. Actorul a scris că nu va mai colabora […] The post De ce pleacă Florin Călinescu de la PRO TV?! Ce sumă ar fi încasat actorul pentru jurizarea de la ”Românii au talent” appeared first on Cancan.