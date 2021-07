The Killers anunță lansarea celui de al şaptelea album de studio la jumătatea lunii august

Chiar și după ce pandemia de coronavirus a dus la anulare lansării albumului lor din 2020 „Imploding the Mirage‟ precum și a turneului de promovare a acestuia, The Killers vor lansa al șaptelea album de […] Articolul The Killers anunță lansarea celui de al şaptelea album de studio la jumătatea lunii august apare prima dată în Apropo.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ApropoTV