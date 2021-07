Marius Șumudică încă nu e 100% la CFR Cluj: „Nu e el. Eu nu îl recunosc!”

22:10

Valeriu Iftime a vorbit despre pasiunile pe care le are. Patronul celor de la Botoșani a dat din casă și a recunoscut că are și extravaganțe, mai ales când vine vorba despre cai, o altă pasiune a omului de afaceri. - Ce pasiuni mai aveți? - Drumețiile și sportul. Umblatul peste tot, în pădure, în câmp. Fac și acum în fiecare duminică asta. ȘI citesc destul de mult. Am cercetat foarte mult istoria României în perioada interbelică. ...