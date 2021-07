Două gemene s-au îndrăgostit de doi bărbați gemeni, iar acum cei patru locuiesc împreună

21:10

Pepe și-a sărbătorit astăzi ziua de naștere. Cunoscutul artist a împlinit 42 de ani, iar alături i-au fost frumoasa lui parteneră, dar și cele două fetițe pe care le are cu Raluca Pastramă. Pepe a […] The post Cum a sărbătorit Pepe de ziua lui de naștere. Cântărețul a împlinit 42 de ani appeared first on Cancan.