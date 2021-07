Sebastian Chitoșcă a dat cărțile pe față! Fostul concurent a furat mâncare la Survivor România

22:50

Fiul Nicoletei Luciu are nenumărate pasiuni la 12 ani. Tânărul s-a apucat de vlogging și, de asemenea, iubește domeniul IT. Zsolt Junior îi calcă pe urme mamei sale. Băiatul de 12 ani a făcut o […] The post Zsolt Jr, fiul Nicoletei Luciu, a crescut și are planuri mari de viitor. Cu ce se ocupă tânărul de 12 ani appeared first on Cancan.