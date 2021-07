SUA și Germania au ajuns la un acord privind controversatul proiect Nord-Stream 2

19:00

România nu are, în acest moment, niciun centru privind îngrijirea şi recuperarea pacienţilor cu arsuri severe. Acest lucru este cert și este, de altfe, recunoscut chiar de oficialii din Sănătate, aceeași oficiali care spun însă că urmează să fie construite până în 2024 trei asemenea centre în Timişoara, Bucureşti şi Târgu Mureş. Până atunci, pacienţii cu arsuri severe sunt trataţi în ţară în 24 de paturi, necesarul fiind de 70 de paturi. Sunt însă și situații, cum am văzut recent în cazul răniților în explozia de la Petromidia, pentru a oferi tratamentul recomandat pacienţilor, țara noastră are nevoie de ajutor internaţional.