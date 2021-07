Alertă CERT-RO. A apărut o nouă modalitate de fraudă. Ce poți primi pe Facebook Messenger

14:30

Un clujean a fost trimis în judecată, după ce și-a lovit fosta soție cu o țelină direct în față. Femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale după incident. Incidentul a avut loc în bucătărie, unde […] The post Un clujean a fost trimis în judecată, după ce și-a lovit fosta soție cu o țelină în față appeared first on Cancan.