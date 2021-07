Brigitte Pastramă, despre momentul în care toți angajații din firma ei au primit poze cu ea în lenjerie intimă: ”A zis că uite «pocăita»”

14:40

Sebastian Chitoșcă a făcut declarații despre cum a fost experiența Survivor pentru el. Fostul concurent a dezvăluit că ajunsese în punctual de fura mâncare… din tomberoane. „Da, am extras ceva mâncare de prin anumite tomberoane, […] The post Sebastian Chitoșcă a dat cărțile pe față! Fostul concurent a furat mâncare la Survivor România appeared first on Cancan.