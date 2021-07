De asta face „mișto” Bianca Drăgușanu de ea! Cum a prins-o Augustin Viziru pe Oana Mareș înșelându-l cu Cosmin Natanticu

16:20

Simona Trașcă trece prin clipe de groază din cauza unui individ care o hărţuieşte de câţiva ani! Efectiv nu mai are linişte de când individul de 24 de ani îi urmăreşte fiecare pas, iar recent […] The post Simona Trașcă imploră ajutorul Poliției din cauza unui obsedat care o terorizează! Cum s-a salvat în ultimul moment din mânile lui: ”Îmi spune că o să moară cu mine de mână!” appeared first on Cancan.