O boală extrem de infecțioasă face ravagii în S.U.A! Ce este și cum se manifestă ”variola maimuței”

17:10

Cristina Cioran a fost externată, dar fetița ei a rămas în continuare în spital sub atenta supraveghere a medicilor. Vedeta trebuia să nască în luna septembrie, însă micuța Ema a ales să vină mai devreme […] The post Cristina Cioran a fost externată, dar fetița ei a rămas în continuare în spital: ”Acum are în jur de două kilograme” appeared first on Cancan.