Cum arată astăzi Gabriel Măcărel, băiețelul din Botoșani care avea 100 de kilograme la 7 ani

23:00

Toni Ionescu, cunoscut de publicul larg pentru rolul pe care l-a avut ani întregi în serialul ”Trăsniții”, are cu ce se mândri! Actorul are o fiică superbă, Crenguța, în vârsta de 19 ani, care i-a […] The post Ce fiică superbă are Toni Ionescu! Tânăra are 19 ani și își moștenește tatăl! appeared first on Cancan.