Simona Halep revine pe teren după 3 luni! Anunțul organizatorilor

Miercuri, Gigi Becali, patronul de la FCSB, a comunicat că vicecampioana a făcut oficial cerere pentru a juca pe stadionul Steaua, din Ghencea.„Am făcut cerere pentru Ghencea, noi facem totul sub formă legală. Vrem să vedem, am făcut și la Arcul de Triumf și ne-au spus că nu au încă modalitatea de a închiria, nu au forma juridică necesară. Am făcut și la Ghencea, să vedem ce ne spun”, declara Becali la Pro X. ...