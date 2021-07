Veneţia a evitat, la LIMITĂ, să fie înscrisă pe lista Patrimoniului mondial în pericol. Care este măsura SALVATOARE

17:45

După 6 ore de audieri, fosta soţie a lui Ilie Năstase, Brigitte Pastramă, și actualul partener de viață au fost puși sub control judiciar. Vedeta este acuzată că ar fi vândut măşti de protecţie contrafăcute, sub eticheta unor branduri de lux, relatează Realitatea PLUS.