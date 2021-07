Cum arată Gina Pistol, la patru luni după ce a adus-o pe lume pe micuța Josephine

16:40

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Bogdan Mocanu, câștigătorul primului sezon „Puterea dragostei”, are câteva probleme de sănătate. Încă din copilărie acesta se confruntă cu diabetul și dacă de obicei reușește să țină […] The post Bogdan Mocanu a ajuns pe mâinile medicilor! Ce a pățit fostul concurent de la „Puterea dragostei” appeared first on Cancan.