Biletul Zilei: Fotbal și tenis pentru profit »»

16:50

Valeriu Gheorghiță a făcut un anunț îngrijorător! Potrivit acestuia, numărul cazurilor de infectări ar putea depăși 1.500, pe zi, la jumătatea lunii septembrie. Întrebat la câte cazuri zilnice am putea ajunge la jumătatea lunii septembrie, […] The post Valeriu Gheorghiță, anunț îngrijorător: ”La jumătatea lunii septembrie am putea avea peste 1.500 de cazuri pe zi” appeared first on Cancan.