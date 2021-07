O vară plină pentru Raoul! Artistul le pregăteşte fanilor o surpriză uriaşă

23:20

O adolescentă de 14 ani a dispărut de acasă. Familia nu mai știe nimic de ea de patru zile. Tânăra a fost dată în urmărire națională. O femeie din Petrila a reclamat Poliţiei că fiica […] The post Ați văzut-o? Familia a dat-o în urmărire naţională. O adolescentă de 14 ani a dispărut appeared first on Cancan.