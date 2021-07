Cum arată soacra lui Liviu Vârciu. Mama Andei Călin este foarte tânără și extrem de frumoasă

18:10

Gina Pistol a devenit mămică la începutul lunii martie și trece prin cele mai frumoase momente alături de micuța Josephine. Pentru a avea grijă de aspectul său fizic și a scăpa de kilogramele în plus, acumulate în timpul sarcinii, vedeta are grijă ce mănâncă și are un mediul care o ajută să își mențină silueta de invidiat.