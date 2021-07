Mirel Rădoi pregătește două schimbări pentru meciul cu Coreea de Sud » Mutările preconizate de GSP

20:50

UTA a învins-o pe FC Argeș, scor 1-0, prin golul superb marcat de Filip Dangubic. Laszlo Balint, antrenorul arădenilor, consideră că victoria formației sale este una meritată.„Un meci intens, așa cum ne așteptam. Am început timorat, dar am marcat repede și am avut și alte oportunități apoi. E bine că am închis jocul, am obținut un rezultat important contra unei formații bine organizate. Am venit să câștigăm, abordarea noastră a fost la victorie. ...