Coronavirus România, 24 iulie 2021. Câte decese de COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore

16:50

Sexy-blondina cunoscută în lumea mondenă a Capitalei drept “Turbo Prințesica” a petrecut alături de Monica Gabor și de mai mulți prieteni la Mykonos, insula unde milionarii aleg să-și petreacă vacanțele pe timp de vară. CANCAN.RO […] The post Întâlnire de gradul zero! ”Turbo Prințesica” și Monica Gabor și-au făcut fenta pe insula milionarilor! appeared first on Cancan.