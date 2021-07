Un fost oficial al dinamoviștilor știe cine poate redresa echipa: „Are acel ceva”

22:40

UTA a învins-o pe FC Argeș, scor 1-0, prin golul superb marcat de Filip Dangubic. Andrei Prepeliță, tehnicianul piteștenilor, e nemulțumit de atitudinea propriilor fani.„Am avut două meciuri în care nu am reușit să înscriem din niște ocazii bune pe care le-am creat. Azi am luat un gol în minutul 4. Apoi, am preluat inițiativa. Din păcate, nu am reușit să marcăm. Poate un gol reușea să ne deblocheze mental. ...