Soția lui Jorge s-a bălăcit în cel mai decupat costum de baie!

17:20

Adda a vorbit în cadrul unei emisiuni de televiziune despre problemele de sănătate pe care le are. Artista suferă de dermografism, o boală care se manifestă în momentul în care consumul de gluten și de […] The post Adda a vorbit despre problemele de sănătate: ”M-am trezit cu aproape șoc anafilactic” appeared first on Cancan.