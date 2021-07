Cosmin Stanciu de la Survivor este singur. Primele declarații despre despărțire: „Nu pot să trimit poze că…”

20:30

Nicoleta Voicu trece printr-o preioadă extrem de dificilă. Artista este copleșită de problemele financiare, are datorii uriașe, existând riscul de a rămâne fără casă. Pandemia a afectat-o foarte tare pe artistă, aceasta mărturisid că și […]