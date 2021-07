Alexandru Papadopol face ”pressing” pentru împăcarea cu Ioana Ginghină?

10:50

Meteorologii anunță în continuare averse de ploaie în mai multe regiuni ale țării, însă vremea se va păstra relative normală. În noaptea de vineri spre sâmbătă vom avea parte de un cer variabil, cu unele […] The post Prognoza meteo, 24 iulie 2021. Cum va fi vremea astăzi în toată țara appeared first on Cancan.