Tragerea Loto 6/49 din 25 iulie 2021. Report de peste 5,93 milioane de euro la Joker

Duminică, 25 iulie, cu începere de la ora 18:15, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: La tragerile loto de joi, 22 iulie, Loteria Romana a acordat peste 17.900 de castiguri in valoare totala de peste […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea