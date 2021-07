Prognoza meteo, duminică, 25 iulie 2021. Cum va fi vremea astăzi

13:40

Grupul de Comunicare Strategică va anunța bilanțul zilei de 24 iulie 2021. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 104 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus în România, după efectuarea a 26.625 de […] The post Coronavirus România, 24 iulie 2021. Câte cazuri noi de COVID-19 au fost raportate astăzi appeared first on Cancan.