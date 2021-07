Calendar Ortodox, 25 iulie 2021. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

13:50

Grupul de Comunicare Strategică va anunța bilanțul zilei de 24 iulie 2021. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate două decese în România. În ultimele 7 zile, în România s-a trecut de două ori […] The post Coronavirus România, 24 iulie 2021. Câte decese de COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.