Ce este natto, cum se gătește și de ce e bine să-l consumi

Deși puțini oameni din lumea occidentală au auzit de natto, este foarte popular în Japonia. Natto are o consistență unică și un miros cel puțin surprinzător. Despre natto Acest aliment fermentat are o consistență lipicioasă și un miros unic. Natto este incredibil de hrănitor și are diverse beneficii pentru sănătate, care variază de la îmbunătățirea […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea